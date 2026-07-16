الحرس الثوري الإيراني: حلم ترامب بفتح مضيق هرمز عسكرياً سيذهب معه للقبر

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أربيل (كوردستان24)- أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن إعادة فتح مضيق هرمز عبر استخدام القوة العسكرية، مشدداً على وجود "إجماع وطني" داخل إيران لحماية هذا الممر المائي الاستراتيجي وفرض قواعد تهرن الخاصة لإدارته.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم، وجه جواني رسالة حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "إن ترامب سيأخذ حلم فتح مضيق هرمز من خلال العمل العسكري معه إلى القبر". وأوضح أن جميع المسؤولين الإيرانيين متفقون على قرار حماية المضيق، مؤكداً أن القوات المسلحة تمتلك الجاهزية والقدرة العسكرية الكاملة للسيطرة عليه، مستفيدة من الموقع الجيوسياسي لإيران في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.

وبحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أشار المسؤول العسكري إلى أن هذه السياسة تحظى بدعم شعبي واسع في الداخل. كما وجه انتقادات لاذعة لتهديدات ترامب السابقة بشأن تدمير إيران، قائلاً: "إن الشعب الإيراني والعالم لن ينسوا تهديداته بتدمير حضارة تمتد لآلاف السنين". وأضاف أن الرئيس الأمريكي يخطئ الظن إذا اعتقد أن بإمكانه الانتقام من الإيرانيين عبر استهداف البنية التحتية وحرمان الشعب من موارد الطاقة.

وحذر جواني من أن أي هجوم أمريكي يستهدف المنشآت الإيرانية سيكون له تداعيات كارثية على أمن الطاقة في المنطقة بأسرها، مضيفاً: "يجب على قادة أمريكا وأوروبا ودول المنطقة أن يدركوا أنه في حال ارتكب الجيش الأمريكي هذا الخطأ الاستراتيجي، فعلى الجميع وداع طاقة المنطقة". وشدد على أن مبدأ طهران في هذا الملف هو: "الطاقة للجميع أو لا أحد".

تأتي هذه التصريحات التصعيدية بعد أن أعلنت إيران، يوم الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز رسمياً حتى إنهاء ما وصفته بـ"التدخلات الأمريكية"، وذلك في إطار ردود الفعل على تصاعد الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران. ووفقاً لتقارير إعلامية دولية، فقد تراجعت حركة الملاحة البحرية في المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ إعلان الحرس الثوري إغلاق الممر المائي.