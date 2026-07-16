لليلة الخامسة على التوالي.. القوات الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات الجوية داخل إيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، عن بدء موجة جديدة من الغارات الجوية التي تستهدف مواقع عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار المساعي المستمرة لتقويض وإضعاف القدرات العسكرية لطهران.

وذكرت "سنتكوم" في بيان رسمي صدر اليوم، 16 تموز/يوليو 2026، أن قواتها باشرت تنفيذ الضربات في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مستهدفةً عدة أهداف استراتيجية في العمق الإيراني.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات، التي تدخل ليلتها الخامسة على التوالي، تهدف بشكل مباشر إلى شلّ البنية التحتية العسكرية الإيرانية وتقليص قدراتها، وذلك لضمان ردع أي تهديدات أمنية مستقبلية قد تستهدف المصالح الأمريكية أو استقرار المنطقة.

واختتمت القيادة المركزية بيانها بالتأكيد على أنها تواصل مراقبة التطورات الميدانية عن كثب، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي.