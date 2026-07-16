الدفاع الكويتية: اعتراض 32 مسيرة معادية استهدفت منشآت حيوية في البلاد

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تمكنت من اعتراض وتدمير 32 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان رسمي، أن المنظومات الدفاعية رصدت الأهداف المعادية وتعاملت معها بكفاءة. وكشف العطوان أن ما وصفه بـ"العدوان الإيراني الآثم" استهدف عدداً من المنشآت الحيوية، مشيراً إلى أن عمليات الاعتراض أدت إلى سقوط شظايا في مناطق سكنية متفرقة، مما تسبب في وقوع أضرار مادية محدودة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وشددت القوات المسلحة الكويتية على جاهزيتها التامة واستمرارها في أداء مهامها الوطنية لحماية أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.

وأعلنت القوات الأميركية، الخميس، أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

ومن جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن مناطق في بندر عباس، جنوب إيران، تتعرض للقصف "بقذائف أميركية".

وفي وقت سابق، قالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، في وقت متأخر من الأربعاء، إن الجيش أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "قصفت القوات الأميركية مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية".

وأضافت أن القوات قصفت أيضا أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.