غارات أمريكية تستهدف منشآت ومواقع استراتيجية في عمق إيران

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، ليل الخميس، بوقوع سلسلة انفجارات هزت مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن شن موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مدينة بوشهر، التي تضم المحطة النووية الشهيرة، شهدت وقوع انفجارين، فيما هزت سلسلة انفجارات أخرى مدينة بندر عباس الساحلية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وفق حصيلة أولية.

وشملت الغارات الجوية أهدافاً حيوية وبنى تحتية، حيث استهدف القصف "جسر بندر خمير" الاستراتيجي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، إضافة إلى هجوم جوي طال مطار "إيرانشهر" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. وفي إقليم خوزستان، سُمع دوي انفجارات في محيط مدينة الحميدية ومدينة الأحواز.

من جانبها، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن هذه العمليات، التي تدخل ليلتها الخامسة على التوالي، تأتي في إطار مساعي واشنطن لتقويض وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، مشددة على استمرار هذه الموجات الهجومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.