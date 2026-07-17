الدفاعات الجوية تُسقط طائرات مسيرة في سماء أربيل

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أربيل (كوردستان24)- تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي، اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير عدد من الأجسام الغريبة والطائرات المسيرة المفخخة في سماء مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد عسكري وسياسي خطير تشهده المنطقة منذ ستة أيام، حيث وصلت التوترات بين واشنطن وطهران إلى مستويات حرجة عقب الانهيار التام لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وفي سياق متصل، كان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أعلن في بيان له، ليلة الأربعاء الماضي (15 تموز 2026)، أن قوات التحالف الدولي نجحت في الفترة ما بين الساعة 20:53 والساعة 21:20 من تدمير ثماني طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدينة.

وطمأنت السلطات الأمنية المواطنين بأن الهجمات لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية في العاصمة أربيل مستقرة وتحت السيطرة تماماً.