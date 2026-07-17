قطر تعلن اعتراض صواريخ استهدفت أراضيها وسط تصعيد عسكري أمريكي-إيراني

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الجمعة 17 تموز/يوليو 2026، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير عدة صواريخ كانت تستهدف أجواء البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لهجوم صاروخي استهدف الأراضي القطرية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان سماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق مختلفة من قطر فجر اليوم.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها عن إصابة طفل جراء سقوط شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية. وأكدت الوزارة أن فرق الأمن والإنقاذ باشرت مهامها فوراً وفق خطط الطوارئ القصوى، مشيرةً إلى أن الطفل المصاب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حالياً.

وعقب الحادثة، أطلقت السلطات القطرية صافرات الإنذار العام، ورفعت مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، مع توجيه نداءات عاجلة للسكان بضرورة التوجه إلى الأماكن الآمنة والملاجئ حفاظاً على سلامتهم.

يأتي هذا التطور الميداني في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن انطلاق "الموجة الخامسة" من الضربات الجوية المكثفة ضد أهداف في إيران. وأوضحت (سنتكوم) أن الهجمات استهدفت مواقع استراتيجية وبنى تحتية للنقل في مناطق جنوب وجنوب شرق إيران، مؤكدة أن الهدف منها هو إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتقويض سيطرة طهران على مضيق هرمز.

في المقابل، أصدرت العلاقات العامة في الجيش الإيراني بياناً أعلنت فيه تنفيذ "عملية عسكرية مكثفة" استهدفت قاعدة "الصخير" الجوية في مملكة البحرين. ووصف البيان الهجوم بأنه رد انتقامي على ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية الأمريكية" التي استهدفت البنى التحتية المدنية والمواطنين في إيران.