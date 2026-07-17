تدمير 6 جسور استراتيجية في هرمزغان جراء غارات أمريكية مكثفة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ هرمزغان جنوبي إيران، اليوم الجمعة، عن خروج ستة جسور رئيسية واستراتيجية عن الخدمة جراء تعرضها لدمار كبير نتيجة الغارات الجوية المستمرة التي تشنها القوات الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل واشنطن، والتي تستهدف شل البنية التحتية لقطاع النقل، بالتزامن مع الليلة السادسة للمواجهات العسكرية المباشرة بين البلدين.

وفي بيان رسمي صدر عن إدارة محافظة هرمزغان، أوضحت السلطات أن المقاتلات الأمريكية استهدفت في أحدث هجماتها عدة جسور حيوية في قضاء "خمير" ومناطق أخرى، بالإضافة إلى "جسر كهورستان".

وبحسب البيان، فإن الجسور التي طالها القصف هي:

جسر "كريوة": الذي يربط الطريق الرئيسي بين بندر عباس، خمير، ولار.

جسر "لاتيدان" (كلمتلي): وهو طريق العودة الحيوي بين بندر عباس، خمير، ولار.

جسران رئيسيان: يقعان على الطريق الرابط بين "كهورستان" و "لار".

جسر (قيد الإنشاء): يقع على محور بندر خمير - كشار - بندر عباس.

جسر قرية "مارو": الواقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء خمير.

ونظراً لخطورة الأوضاع وتضرر الطرق الرئيسية وخشية تكرار الضربات، وجهت الجهات المعنية في إيران نداءً عاجلاً للمواطنين بالامتناع التام عن التنقل عبر هذه الطرق، والابتعاد عن المناطق المحيطة بالجسور المستهدفة، وذلك لفسح المجال أمام فرق الإنقاذ والجهات الأمنية لتنفيذ مهامها.

تأتي هذه التطورات الميدانية بعد ستة أيام من بلوغ التوترات بين واشنطن وطهران مستويات غير مسبوقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه تحذيرات مسبقة هدد فيها بضرب المنشآت والبنى التحتية الاستراتيجية في حال رفضت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات.

ويرى مراقبون أن تدمير هذه الجسور يهدف بوضوح إلى عزل كبرى الموانئ الإيرانية عن المدن والمحافظات الداخلية، مما سيترتب عليه لاهقاً تداعيات اقتصادية وعسكرية قاسية على طهران.