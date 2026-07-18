علي الزيدي: التفاهم مع الخزانة الأمريكية نجاح لنهج الإصلاح المالي وبداية لاندماج مصرفي عالمي شامل

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أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، واصفاً إياه بـ "الخطوة المهمة" في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي في تدوينة له على منصة إكس اليوم السبت 18 تموز 2026، أن تأهيل سبعة مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية، كتمهيد لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة، يعد دليلاً ملموساً على نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة.

وأوضح الزيدي أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، وفتح آفاق أوسع أمام الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية.

وشدد الزيدي على استمرار الحكومة في دعم الإصلاحات المالية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصالح العراق العليا ويعزز مكانته الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.