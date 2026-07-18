داخليّة كوردستان: نظام "أسيكودا" الجمركي منفصل تماماً عن ملف الرواتب

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أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان وجود أي ارتباط بين تطبيق نظام الأتمتة الجمركية العالمي "أسيكودا" وملف صرف رواتب موظفي الإقليم.

مؤكدة أنهما مسألتان منفصلتان تماماً ولا تأثير لأحدهما على الآخر.

وأوضح مستشار وزارة الداخلية بالإقليم، سامي جلال، في تصريحٍ لـ كوردستان 24 اليوم السبت (18 تموز 2026)، أن التفاهمات الجمركية المشتركة مع بغداد بلغت مراحلها النهائية؛ حيث تم رفع النقاط المتفق عليها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، بانتظار عودة رئيس الوزراء علي الزيدي للمصادقة وإصدار القرار النهائي.

وكشف جلال عن إنجاز ما نسبته 97% من البنود الفنية والتنظيمية الخاصة بالنظام، مشيراً إلى أن الخطوة المتبقية تقتصر على استحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي لبدء العمل الفعلي، وسط أجواء من التفاهم التام والتنسيق العالي بين أربيل وبغداد لتشغيل هذه المنظومة الإلكترونية.

ويشمل اتفاق "أسيكودا" المشترك ثمانية قطاعات حيوية استراتيجية، أبرزها: الاستثمار، الزراعة، الصناعة، تسجيل الشركات، والسيطرة النوعية.

وتهدف حكومة الإقليم من خلال تفعيل هذا النظام الأممي إلى توحيد التعرفة الجمركية مع المركز، وتبسيط الإجراءات عبر إلغاء الروتين، واجتثاث مظاهر الفساد، فضلاً عن وضع حد للقرارات الأحادية في إدارة المنافذ الحدودية.

و"أسيكودا" (ASYCUDA) هو نظام رقمي عالمي متطور مخصص لإدارة وتحديث البيانات الجمركية، جرى تطويره وبرمجته من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتعزيز الشفافية الحوكمية.