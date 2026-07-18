مجموعة "كار" توقّع مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار مع شركات أمريكية

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أربيل (كوردستان 24)- وقّعت مجموعة "كار" (KAR Group)، العاملة في إقليم كوردستان العراق، سلسلة من مذكرات التفاهم والعقود الاستثمارية مع شركات أمريكية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في زيارته إلى الولايات المتحدة.

وفي تصريح لـ"كوردستان 24"، صرح محمود برزنجي، ممثل مجموعة "كار" في الوفد العراقي، بأن المجموعة أبرمت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة إجمالية تقدر بـ 16 مليار دولار أمريكي مع شركات أمريكية متخصصة.

وأوضح برزنجي أن هذه الاتفاقيات تغطي عدة قطاعات حيوية، من بينها تكرير وتصفية البنزين، وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مجالات تنموية أخرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة.