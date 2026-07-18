"طريق اللون".. معرض تشكيلي في السليمانية لتخليد الإرث الفني للراحل كريم أمين

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أربيل (كوردستان 24)- افتتح فرع السليمانية لنقابة فناني كوردستان، معرضاً تشكيلياً استذكارياً لإحياء مسيرة وإرث الفنان الراحل كريم أمين، حمل عنوان "طريق اللون"، واحتضنته قاعات كاليري المتحف الوطني في مدينة السليمانية على مدار يومين.

وأوضح رئيس فرع السليمانية لنقابة الفنانيين، روجگار كمال، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن المعرض يضم نتاجاً مختاراً من أبرز وأثمن الأعمال الفنية للراحل.

مشيراً إلى أن أمين كرّس مسيرته الإبداعية لتجسيد سحر وجمال طبيعة كوردستان، مستخدماً أسلوباً تعبيرياً متفرداً ولغة بصرية مفعمة بالحيوية والألوان.

وأضاف كمال أن المعرض "يمثل مساحة ثقافية لاستعادة الذاكرة الفنية، والوقوف عند البصمة المؤثرة التي تركها الراحل في تطوير حركة الرسم الكوردية، حيث استطاع عبر ريشته صياغة علاقة عميقة بين الإنسان والأرض، مقدماً تفاصيل الطبيعة من جبال ومياه بأسلوب يلامس الوجدان".

وأكد أن الفعالية تعد مبادرة تكريمية لفنان أفنى عمره في خدمة الحركة التشكيلية، لتظل كل لوحة شاهداً حياً على فكره ومخيلته.

وشدد كمال على الأهمية الثقافية للمَعرض في حماية نتاجات المبدعين الراحلين من النسيان.

معتبراً أن غياب الفنان جسدياً لا يعني صمت أعماله التي تواصل الحوار مع المتلقي كرسائل صامتة، فضلاً عن كون المعرض يتيح للجيل الجديد فرصة التعرف عن قرب على تاريخ الرواد والتعلم من قيمهم الفنية والإنسانية.

واختتم رئيس الفرع تصريحه بالإشارة إلى أن صون الإرث الفني هو حماية للهوية الثقافية وتاريخ الشعب؛ حيث يمثل معرض "طريق اللون" جسراً يربط الماضي بالحاضر، ويؤكد أن الفن يتجاوز حدود الغياب والتلاشي.

والفنان التشكيلي الراحل كريم أمين، من مواليد السليمانية عام 1959، وكان عضواً فاعلاً في نقابة فناني كوردستان، لعب دوراً بارزاً في المشهد التشكليي من خلال مشاركاته الواسعة في معارض شخصية ومشتركة، قبل أن يرحل عن عالمنا في العاشر من حزيران الماضي (2026)، مخلفاً وراءه ثروة فنية تلخص ألوان الحياة ومفاتن الطبيعة.