بعد واشنطن.. رئيس الوزراء العراقي يزور طهران وأنقرة لبحث ملفات الطاقة والمياه

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أربيل (كوردستان24)- يعتزم رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إجراء جولة إقليمية تشمل طهران وأنقرة نهاية الشهر الجاري، فور انتهاء زيارته الرسمية الحالية إلى الولايات المتحدة، لبحث ملفات بالغة الحساسية كاستيراد الغاز، واستئناف تصدير النفط، وحصة العراق المائية.

وصرح القيادي في تيار الحكمة الوطني، صباح الصالحي، في حديث خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 18 تموز 2026، بأن الاستعدادات الفنية واللوجستية لزيارة رئيس الوزراء إلى طهران والمقررة يومي 23 و24 تموز الجاري قد بدأت بالفعل. وأشار إلى أن الوفد المرافق للزيدي إلى إيران سيكون مغايراً للوفد المرافق له في زيارته إلى أمريكا، ومن المتوقع التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية جديدة بين البلدين.

وبخصوص ملف الطاقة، سلط القيادي في تيار الحكمة الضوء على العقبات المعقدة التي تواجه استيراد الغاز الإيراني، قائلاً: "العراق غير قادر على دفع مستحقات الغاز الإيراني نقداً بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، كما تم رفض المقترح البديل المتعلق بمقايضة الغاز بالسلع والبضائع". ومن المتوقع أن يتصدر هذا الملف الاقتصادي والخدمي الهام أجندة مباحثات الزيدي في طهران.

وتزامناً مع هذه التحركات، كشفت معلومات حصلت عليها "كوردستان 24" أن رئيس الوزراء العراقي سيجري زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية يومي 28 و29 تموز الجاري؛ حيث سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين في أنقرة.

وستركز مباحثات أنقرة على ثلاثة ملفات رئيسة:

صادرات النفط: بحث إيجاد آلية مناسبة لاستئناف تصدير النفط العراقي ونفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بانتظام.

ملف المياه: التوصل إلى اتفاق منصف وعادل بشأن حصة العراق المائية وتدفقاتها من الأنهر المشتركة.

التبادل التجاري: تعزيز حجم التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الجارين.



