وزارة النقل: إطلاق مشروع "عداد التاكسي" تجريبياً في أربيل والسليمانية قريباً

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، عن قرب إطلاق مشروع "التاكسيميتر" (عداد التاكسي) بشكل تجريبي في مركزي محافظتي أربيل والسليمانية، بهدف تنظيم أجور النقل وحماية المصلحة العامة للمواطنين وسائقي المركبات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ديلان رشاد، في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 18 تموز 2026، أن هناك 71 ألف سيارة أجرة (تاكسي) مسجلة رسمياً في إقليم كوردستان تعمل جميعها بموجب لوائح وتعليمات وزارة النقل والاتصالات والجهات المعنية.

وكشف رشاد أن مشروع العداد الذكي سيبدأ تطبيقه بشكل تجريبي قريباً في مركزي أربيل والسليمانية، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يصب مباشرة في مصلحة المواطنين ويسهم في تنظيم أجور النقل البري الداخلي وتحديد التعرفة بشكل عادل وموضوعي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، يوم الأحد 12 تموز 2026، أن مشروع تنظيم وإصلاح قطاع سيارات الأجرة يعد أحد الإنجازات الهامة للتشكيلة الوزارية التاسعة للحكومة في هذا القطاع؛ حيث جرى تنظيم وترميز أكثر من 71 ألف سيارة تاكسي وتزويدها ببطاقات معلومات لاصقة وشارات وشريط تعريفي مخصص لكل قضاء، مما ساهم في خفض معدل المخالفات والمشكلات والمخاوف الأمنية والمسلكية إلى أقل من 5%.

ولفت الوزير آنو جوهر آنذاك إلى أن مشروع عداد التاكسي (التاكسيميتر) بات في مراحله النهائية وسيتم إطلاقه رسمياً في القريب العاجل، مبيناً أن هذا المشروع سيسهم في الارتقاء بقطاع النقل وسيارات الأجرة في الإقليم ليتماشى مع الأنظمة المتبعة عالمياً ويضمن العدالة والموضوعية في تحديد الأجور والأسعار للمواطنين والحد من المخالفات.