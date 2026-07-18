بريطانيا.. المصورة الكوردية بنار سردار تعرض مشروعاً يوثق الذاكرة والأرشيف العائلي

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أربيل (كوردستان24)- شاركت الفنانة والمصورة الكوردية، بنار سردار، في معرض فوتوغرافي مشترك بمشروعها الفني الذي يحمل عنوان "بين الإيماءة والصمت" (لە نێوان ئاماژە و بێدەنگی)، والذي افتتح في مركز "سبايك آيلاند" بمدينة برستول البريطانية.

وصرحت بنار سردار لـ "كوردستان 24"، اليوم السبت 18 تموز 2026، بأن "هذا المعرض يمثل نتاج مشروع أطروحتي لشهادة الماجستير. وتنطلق فكرة المشروع من البحث عن أرشيف جدي الأكبر، وهو أرشيف عثرت عليه داخل كبرى المؤسسات الأكاديمية والأرشيفية في بريطانيا، مما أثار لدي تساؤلات عميقة حول الجهة التي تحفظ التاريخ، وكيف يصنع الأرشيف الذاكرة، وما الذي يتبقى خارج هذه الأرشيفات الرسمية".

وأضافت سردار: "أجريت الجزء الأول من البحث في المكتبة البريطانية، التي تعد من كبريات المؤسسات البحثية عالمياً باحتوائها على قرابة 170 مليون مصدر ومخطوطة تاريخية. وبين الوثائق والخرائط والصور والمخطوطات، بدأت البحث عن آثار كوردستان وتاريخ عائلتي، لكن قوانين المكتبة منعتني من استخدام كاميرا احترافية، مما اضطرني لتسجيل مادة الفيلم بهاتفي المحمول فقط، لتتحول هذه العقبة في النهاية إلى فكرة لإنتاج فيلم قصير مدته خمس دقائق ينقل الصمت ومشاعر المواجهة الفلسفية مع الأرشيف".

وعن الجزء الثاني من المشروع، أوضحت المصورة الكوردية: "كان من المفترض تنفيذ الجزء الثاني في قرية 'شَدَلة'، الموطن الأصلي لأجدادي. وكانت الخطة تقتضي العودة إلى كوردستان لالتقاط الصور من عين المكان، لكن بسبب ظروف التوتر وإغلاق المجال الجوي، أُلغيت الرحلة ولم أتمكن من العودة في الوقت المحدد".

وأردفت سردار: "بدا ذلك العائق في البداية كأنه نهاية لمشروعي، لكنه تحول لاحقاً إلى بداية لتفكير إبداعي جديد. فخلال مكالمة فيديو مع والدتي، لاحظت أن تداخل ضوء المصباح في الغرفة مع زرقة السماء في الخارج شكّل لوحة بصرية شبيهة بلوحات الرسام الفرنسي الشهير جورج دي لاتور (من أواخر القرن السابع عشر)، فكانت تلك اللحظة نقطة التحول والمفصل الأساسي للمشروع".

وعن طريقة التقاط الصور الإبداعية، قالت: "بعد ذلك، وبتعاون من أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء، التقطت الصور عن بُعد عبر مكالمات الفيديو؛ حيث كنت أضع الكاميرا على حامل ثلاثي وأقوم بتوجيه لقطات وزوايا كل صورة بدقة بمساعدتهم ميدانياً. هذه الصعوبات التي بدت عائقاً في البداية، تحولت في النهاية لتشكل اللغة البصرية والهوية الفنية والجمالية لهذا المشروع".

ولفتت بنار سردار إلى مخاوفها السابقة قائلة: "كان من بين هواجسي الخوف من رفض هذه الطريقة غير التقليدية في العمل من قِبل المشرفين على أطروحتي للماجستير. لكن خلافاً للتوقعات، وصف المشرفون الثلاثة هذا التغيير بالخطوة الخلاقة والمبتكرة، وقدموا دعماً كاملاً للمشروع، كما نالت الصور إعجابهم واختار كل منهم لقطته المفضلة".

ويذكر أن هذا المعرض الفوتوغرافي المشترك افتتح يوم أمس الجمعة 17 تموز 2026 في مركز "سبايك آيلاند" بمدينة برستول البريطانية، ويستمر في استقبال زواره لمدة ستة أيام.

والجدير بالذكر أن الفنانة والمصورة الكوردية بنار سردار، تنحدر من مدينة السليمانية وتقيم حالياً في بريطانيا؛ حيث حصلت على درجة البكالوريوس في التصوير الوثائقي وتواصل حالياً دراستها لنيل درجة الماجستير في التصوير الفني ببريطانيا. وتعمل سردار كمصورة مستقلة؛ حيث عُرضت أعمالها في عدة دول من بينها بريطانيا، والنرويج، وهولندا، وجمهورية التشيك، وسلوفينيا، ومصر، وتركيا، وباكستان. وفي عام 2019، اختارتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) للمشاركة في معرض دولي في مدينة البندقية بإيطاليا، كما حازت على الجائزة البرونزية في مصر عن صورة وثائقية لملف مكافحة ختان الإناث.