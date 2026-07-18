لأول مرة بالإقليم.. الجامعة الأمريكية في دهوك تطلق برنامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي

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أربيل (كوردستان24)- بدأت الجامعة الأمريكية في دهوك (AUK) مرحلة علمية جديدة في إقليم كوردستان، من خلال إطلاق برنامج ماجستير في مجال "الذكاء الاصطناعي" (AI) لأول مرة للطلبة، بهدف إعداد جيل من المتخصصين المؤهلين لمتطلبات سوق العمل المستقبلية وربط الإقليم بأحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

وأطلقت الجامعة الأمريكية في دهوك الوجبة الأولى لبرنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 22 طالباً وطالبة باشروا أبحاثهم ودراستهم تحت إشراف خبراء وأكاديميين دوليين. وتغطي مشاريع الطلبة مجالات حيوية وهامة كالأمن والطب، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع والإنسانية.

وصرح هفال علي، وهو أحد طلاب البرنامج، لـ "كوردستان 24" بأنه يعمل على تطوير نظام تصوير ذكي قادر على توفير بيانات ومعلومات دقيقة للأجهزة الأمنية والشرطة حول الحوادث والظواهر الأمنية المختلفة. ومن جانبها، قدمت الطالبة بنار حكيم ابتكاراً طبياً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأورام الدماغية، مما يوفر تسهيلات ومساعدات للأطباء لتسريع عملية التشخيص.

وأشار رئيس قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأمريكية في دهوك، شمال محمد، إلى أن المنهج التعليمي للبرنامج جرى إعداده وتصميمه بدقة بالغة، مضيفاً: "يتمكن الطلبة خلال فترة تبلغ 18 شهراً فقط، موزعة على أربعة فصول دراسية، من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة كافة ليصبحوا متخصصين بمستويات عالية في قطاع الذكاء الاصطناعي الآخذ بالنمو".

يُذكر أن الجامعة الأمريكية في دهوك، التي تأسست عام 2014، رفدت سوق العمل حتى الآن بـ 385 خريجاً، فيما يواصل حالياً 935 طالباً وطالبة دراستهم الأكاديمية في مختلف التخصصات والأقسام العلمية والأكاديمية بالجامعة.



