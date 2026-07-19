إسبانيا تستعدُّ لموجة حر ثالثة هذا الصيف

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية السبت الاستعداد لموجة حر ثالثة تبدأ الثلاثاء ومن المتوقع أن تتجاوز خلالها الحرارة 40 درجة في أنحاء واسعة من البلاد.

وأفادت الوكالة أن موجة الحر تفاقمها منطقة ضغط جوي مرتفعة ومستقرة، ستعمل على حبس هواء حار وجاف قادم من شمال إفريقيا فوق إسبانيا لعدة أيام، ما سيدفع الحرارة إلى مستويات مرتفعة للغاية.

من المتوقع أن يشتد الحر حتى الخميس الذي يُتوقع أن يشهد ذروة الموجة، مع احتمال تجاوز الحرارة 45 درجة في بعض المناطق.

وحذّرت من أن "مستوى الخطر سيكون مرتفعا خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ولا سيما بالنسبة للأنشطة الخارجية والفئات الأكثر عرضة للمخاطر".

شهدت إسبانيا هذا الصيف موجتي حر: إحداهما في أواخر حزيران/يونيو حين حُطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في أنحاء أوروبا، والأخرى في أوائل تموز/يوليو.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلنت الثلاثاء أن البر الرئيسي لإسبانيا شهد أكثر بدايات الصيف حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1961.

وأودى حريق هائل اندلع في تموز/يوليو في مقاطعة ألميريا (جنوب شرق) بحياة 13 شخصا.