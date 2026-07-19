ترامب: تفاهم إسلام آباد ينهار ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

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أربيل (كوردستان24)- جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التأكيد على أن الهدف الاستراتيجي لبلاده في الصراع الحالي هو الحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي بأي شكل من الأشكال.

وتعليقاً على إعلان طهران الأخير بشأن تعليق التزامها بالاتفاقيات الأمنية، قال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة "نيوز نيشن" (NewsNation): "هذا الأمر لا يهمني على الإطلاق".

ووصف ترامب مقتل جنديين أمريكيين في الأردن بالحدث المأساوي، مشيراً إلى أن العسكريين قضيا في سبيل خدمة بلادهم، ومجدداً تشديده على أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقاً بحيازة السلاح النووي".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، السبت 17 تموز 2026، عن مقتل جنديين أمريكيين أثناء أداء الواجب في الأردن خلال التصدي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة شنتها إيران، مشيرة إلى فقدان جندي آخر وإصابة أربعة عسكريين بجروح متفاوتة.

ومن جانبه، اتهم مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الولايات المتحدة بـ "انتهاك كافة التعهدات والوعود الواردة في تفاهم إسلام آباد"، مضيفاً: "نحن أيضاً علقنا التزاماتنا كافة، وينحصر جهدنا حالياً في الدفاع عن أراضي بلادنا بوجه الهجمات".

يُذكر أنه في 17 حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية هدنة مؤقتة لوقف الحرب التي كانت قد اندلعت في 28 شباط من العام الحالي إثر ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية على إيران. إلا أن هذه الهدنة انهارت فعلياً في 7 تموز الجاري عقب استهداف إيران لعدة سفن تجارية في مضيق هرمز، ورد الولايات المتحدة بشن موجات من الغارات الجوية المكثفة.