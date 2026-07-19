مطالباً بتطبيق كامل للدستور.. مسرور بارزاني يجدد التأكيد على دعمه لحكومة الزيدي وحملة مكافحة الفساد

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، استمرار دعم حكومة الإقليم لرئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، لتطبيق الدستور وتحسين العلاقات الثنائية بين أربيل وبغداد، معلناً مساندة الإقليم الكاملة للحملة الجارية لمكافحة الفساد.

وقال مسرور بارزاني، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروع مياه "بالندا-بارزان" الاستراتيجي، إن العلاقات الثنائية مع بغداد تمر بمرحلة جيدة، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي. وأشار إلى أن المطلب الدائم لإقليم كوردستان هو تطبيق الدستور دون تمييز، لضمان نيل مواطني الإقليم حقوقهم الدستورية كافة أسوة ببقية مواطني العراق.

وعبّر رئيس حكومة الإقليم عن ترحيب كوردستان ودعمها للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لمواجهة الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن الإقليم كان وسيبقى مسانداً وداعماً رئيسياً لإنجاح هذه المهمة الصعبة في البلاد.

وأعرب مسرور بارزاني عن تطلعه لأن تشهد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في العراق تحسناً مستمراً، لافتاً إلى أن إقليم كوردستان سيكون شريكاً فاعلاً في طرح وتطبيق الحلول، شريطة الالتزام بحقوق الإقليم الدستورية كما هي، وإنهاء الأفكار والممارسات التي تسعى للتمييز بين كوردستان وبقية المحافظات العراقية.

وطالب رئيس حكومة الإقليم بوقف الاعتداءات والضربات الجوية المستمرة التي تستهدف أراضي إقليم كوردستان دون أي ذرائع أو مبررات، مضيفاً: "نأمل أن تتوقف هذه الهجمات والاضطرابات، فالصراعات والحروب لا تخدم مصلحة أحد، وتوسيع رقعة الحرب سيجعل من جميع الأطراف خاسرة وسيلحق الضرر بالجميع دون استثناء".

وأعرب عن الأمل في زوال هذه التوترات قريباً، وتثبيت ركائز الاستقرار والسلام والأمن لكافة شعوب المنطقة والشرق الأوسط.

