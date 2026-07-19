فلسطين وسوريا تدينان الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان ودول المنطقة

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أربيل (كوردستان 24)- أدانت كل من فلسطين وسوريا، في بيانين رسميين منفصلين، الهجمات الصاروخية والجوية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهدفت إقليم كوردستان وعدداً من دول المنطقة، واصفةً إياها بالانتهاك الصارخ والمرفوض للقوانين والمواثيق الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على إقليم كوردستان.

مؤكدة أن هذا الاستهداف يمثل مساساً خطيراً بسيادة جمهورية العراق وخروجاً عن مبادئ القانون الدولي، فضلاً عما يشكله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن فلسطين الكامل مع العراق والإقليم في الحفاظ على أمنهما ووحدة أراضيهما.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تكرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي طالت أراضي كل من (الكويت، سلطنة عُمان، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كوردستان).

واعتبرت دمشق في بيانها أن هذه الاستهدافات تشكل انتهاكاً مطلقاً لسيادة الدول المجاورة، محذرة من تداعياتها التي تدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وطالبت بضرورة احترام سيادة الدول وحدودها الإقليمية لضمان السلم والأمن الإقليميين.