مسرور بارزاني يدعو لتسريع تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة ويحذر من "ارتهانه" لمصالح ضيقة

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أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، دعوة إلى الأطراف والقوى السياسية كافة في الإقليم للإقبال على طاولة الحوار وتفعيل برلمان كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة، محذراً من تحويل البرلمان إلى "رهينة" بيد أي طرف لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية ضيقة.

وقال مسرور بارزاني، في كلمة له خلال مراسم افتتاح مشروع مياه "بالندا-بارزان" الاستراتيجي، إن أشهراً عديدة مضت على إجراء الانتخابات البرلمانية دون تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن المتضرر الأساسي من هذا التأخير والانسداد السياسي هو المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له.

وأكد التزام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمسؤولياته واحترام أصوات الناخبين والسعي المستمر لتنشيط البرلمان، معلناً مد يد الصداقة والتعاون لجميع الأطراف السياسية للمشاركة الفعالة في تفعيل البرلمان في هذا الظرف الدقيق والحساس لتجاوز العقبات القائمة.

وطالب رئيس حكومة الإقليم القوى السياسية بإنهاء الضغوطات التي تعرقل العمل الدستوري، قائلاً: "ندعو الجميع لتفعيل برلمان كوردستان الذي هو ملك للشعب، وألا يتحول البرلمان إلى رهينة لمنع تقديم الخدمات للمواطنين أو عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة"، مجدداً استعداد الحزب الديمقراطي لتفضيل المصلحة الوطنية العليا للإقليم على المصالح الفردية والحزبية المحدودة.



