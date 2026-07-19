للحفاظ على الهوية الكوردية في المهجر.. اختتام دورة لتعليم اللغة الأم في لوكسمبورغ

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أربيل (كوردستان24)- احتفت الجالية الكوردية في لوكسمبورغ باختتام دورة تعليمية لتعلم اللغة الكوردية استمرت لمدة عام كامل، حيث وُزعت الشهادات التقديرية على الأطفال والطلبة المشاركين، وسط تأكيدات من المنظمين والحضور على أهمية الحفاظ على اللغة الأم ورعاية الهوية الثقافية في بلاد المهجر.

وشهدت الدورة، التي نظمتها منظمة "روج-لوكس" (Roj-Lux) الثقافية، مشاركة من العائلات الكوردية المقيمة في لوكسمبورغ. وأشرف على المنهج الدراسي خمسة معلمين قدموا دروساً في القراءة والكتابة باللغة الكردية طوال العام الدراسي، بهدف بناء روابط تربط الأجيال الناشئة بوطنهم وثقافتهم.

وفي هذا السياق، صرّح المشرف على المراسم، بۆزان ئەحمەد، لـ كوردستان 24 قائلاً: "يمثل هذا الحفل الختامي السنوي مناسبة لتكريم طلابنا والاحتفاء بجهودهم التي بذلوها على مدار العام الدراسي. نحن نسعى دائماً إلى استمرار هذه المبادرات وتوفير البيئة الملائمة للطلبة لتطوير مهاراتهم اللغوية".

من جهتهم، عبر أولياء أمور الطلبة عن أهمية هذه الخطوات في حماية الهوية الثقافية لأبنائهم. وأوضح هيوا مەلازادە، وهو والد أحد الطلاب المشاركين، أن تعليم اللغة الكوردية للأطفال في أوروبا يمثل ركيزة أساسية لمنع ذوبان الهوية، مضيفاً أن "اللغة هي الرابط الحقيقي بالجذور، وبدونها يفقد الإنسان صلته بوطنه وأهله".

وفي ذات الإطار، أشار الأكاديمي آمر طاهر إلى البعد المعرفي لتعليم اللغة الأم، مبيناً أنه من الضروري أن ينشأ الجيل الجديد من الكرد في المغترب—سواء أصبحوا مهندسين، أو أطباء، أو أساتذة—وهم متمكنون من لغتهم وثقافتهم الأم ليكونوا قادرين على التواصل مع وطنهم الأم والتعبير عن هويتهم بثقة.

كما شهدت المراسم مشاركة رسمية من ممثلية حكومة إقليم كوردستان في فرنسا. وقال رەوەز دلاور، مسؤول الشؤون القنصلية في الممثلية: "تولي حكومة إقليم كوردستان اهتماماً بدعم المبادرات الثقافية والتعليمية للجاليات الكوردية في الخارج. ونحن هنا اليوم لنعبر عن مساندتنا لهذه الجهود التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية واللغوية لدى الأطفال الكرد في لوكسمبورغ".

ويأمل القائمون على منظمة "روج-لوكس" أن تشكل هذه الدورة نقطة انطلاق لمشاريع تعليمية وثقافية أوسع في المستقبل، مؤكدين أن الحفاظ على اللغة الكوردية وتوريثها للأجيال الجديدة في المغترب يعد خطوة لحماية تاريخ وثقافة المجتمع الكوردي في الخارج.

تقرير: بارزان حسن - كوردستان24 - لوكسمبورغ