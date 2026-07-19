وصول طائرات تزويد بالوقود أمريكية إضافية إلى إسرائيل مع تصاعد التوترات مع إيران

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد 19 تموز 2026، أن إسرائيل تستعد لاستقبال المزيد من طائرات تزويد الوقود الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الماضي.

وقد كثفت واشنطن وطهران ضرباتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي وُقّع قبل شهر، مما عزز المخاوف من العودة إلى حرب شاملة. ولم تشارك إسرائيل في الموجة الأخيرة من الهجمات الأمريكية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة "قررت تعديل وضعية قواتها في المنطقة"، و"تعزيز أسطول طائرات التزويد بالوقود جوًا المتمركز حاليًا في إسرائيل بطائرات إضافية". ومن جانبه، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع آخر أنه من المتوقع وصول عشرات الطائرات الأمريكية من هذا الطراز.

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأمريكية في القدس. ومنذ بدء النزاع بضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير، نشرت الولايات المتحدة عشرات الطائرات العسكرية في إسرائيل.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر يوم الجمعة، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بإرسال عشرات الطائرات الإضافية لتزويد الوقود، تحسباً لتوسع محتمل في العمليات العسكرية ضد إيران.

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أنه لتقليل الاضطرابات في حركة الطيران المدني، وبناءً على اعتبارات عملياتية ولوجستية، اختارت الولايات المتحدة توزيع الطائرات بين القواعد الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والمطارات التجارية.

وفي سياق متصل، كان شارون كيدمي، المدير العام لسلطة المطارات، قد صرح في مايو الماضي بأن 70% من النشاط في مطار "بن غوريون" – البوابة الجوية الرئيسية لإسرائيل – كان معطلاً بسبب المساحة والموارد التي تستهلكها الأنشطة العسكرية الأمريكية. وبحسب متحدث باسم وزيرة النقل ميري ريغيف، وافقت واشنطن لاحقاً على نقل بعض الطائرات إلى القواعد الجوية العسكرية.

وأوضح المتحدث أنه اعتباراً من 25 يونيو، بلغ إجمالي عدد الطائرات العسكرية الأمريكية المتواجدة في إسرائيل 98 طائرة.



المصدر: رویترز