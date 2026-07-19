بغداد والدوحة: الدبلوماسية والحوار مفتاح حل الأزمات

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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الاتحادي وأمير دولة قطر على أهمية اعتماد النهج الدبلوماسي لحل الأزمات وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

الأحد، 19 تموز 2026، التقى رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، في الدوحة، مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي، أكد الزيدي خلال اللقاء حرص العراق على تعميق العلاقات وتطوير التعاون مع قطر، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي جانب آخر من المباحثات، جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية وآخر التطورات السياسية في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية الاعتماد على الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات، كما أشارا إلى ضرورة تنفيذ كافة النقاط المتفق عليها في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على هدوء المنطقة.