علي الزيدي يزور إيران نهاية الأسبوع الجاري

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، سيزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بهدف توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم.

وذكرت وزارة الخارجية الاتحادية في بيان لها، اليوم الأحد 19 تموز 2026، أن وكيل الوزارة لشؤون العلاقات، محمد حسين بحر العلوم، استقبل سفير إيران لدى العراق، كاظم آل صادق. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، بالإضافة إلى جدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى طهران.

كما جرى تسليط الضوء على التحضيرات الجارية لتوقيع حزمة من مذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط وحماية المصالح المتبادلة بين البلدين.