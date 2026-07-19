لأول مرة.. إقليم كوردستان يبدأ بتصدير إنتاج البصل إلى الخارج

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أربيل (كوردستان 24)- في خطوة جديدة لتعزيز مكانة المنتج الزراعي المحلي في الأسواق العالمية، أعلنت المديرية العامة للزراعة في محافظة دهوك، اليوم الأحد (19 تموز 2026)، عن بدء تصدير شحنة ضخمة من البصل تبلغ ثلاثة آلاف طن من قضاء "بردرش" إلى تركيا.

وقال المدير العام لزراعة دهوك، أحمد جميل، في تصريحٍ لـ كوردستان 24: إن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الثابتة لحكومة إقليم كوردستان للنهوض بالقطاع الزراعي، وفتح منافذ تسويقية دولية للمزارعين.

مؤكداً أن عملية التصدير تجري عبر شركة "زنگنان" وبدعم وإشراف حكومي مباشر.

وأضاف جميل أن هذا التحرك الاستراتيجي لن يقتصر على دعم المزارعين وتوفير عوائد مالية مجزية لهم فحسب، بل يمثل شهادة جودة عالمية للمحاصيل الكوردستانية.

متوقعاً تصدير كميات إضافية أكبر من البصل إلى تركيا ودول المنطقة خلال الفترة المقبلة تلبيةً للطلب المتزايد.

تأتي هذه الشحنة امتداداً لنجاحات سابقة حققتها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في تنويع مصادر الدخل واقتصاد المنطقة عبر تصدير محاصيل نوعية مثل الرمان، والتفاح، والعسل، والبطاطا إلى الأسواق الخليجية والإقليمية.

ويُعد قضاء "بردرش" التابع لمحافظة دهوك السلة الغذائية الأبرز في الإقليم، حيث يشهد سنوياً إنتاج آلاف الأطنان من القمح والبطاطا والبصل بجودة تنافسية عالية.