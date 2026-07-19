رئيس الحكومة مسرور بارزاني يفتتح مشروعاً استراتيجياً لتأمين مياه الشرب لـ 53 قرية

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أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مشروعاً خدمياً استراتيجياً لتوفير مياه الشرب لـ 53 قرية واقعة في أطراف أقضية ميركسور، وعقرة، وخليفان، وذلك في إطار المساعي والجهود الحكومية المستمرة لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع الموارد المائية وتقديم الخدمات للمواطنين في هذه المناطق.

ويقع مأخذ ومصدر مياه المشروع في قرية "بالندا" التابعة لقضاء ميركسور؛ حيث أُنشئت هناك محطة لتصفية وتنقية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 متر مكعب في الساعة، لتوفير مياه الشرب النظيفة لنحو 35 ألف مواطن من سكان تلك القرى والبلدات.

ويشتمل المشروع الفني على ثلاث محطات ضخ رئيسة، و24 مضخة مائية، و70 خزاناً لتجميع مياه الشرب بسعات تخزينية متباينة تتراوح بين 100 و8000 متر مكعب. كما يبلغ طول شبكة الأنابيب الناقلة الرئيسة قرابة 220 كيلومتراً، فيما يتجاوز طول شبكات التوزيع الداخلية الموزعة للقرى 320 كيلومتراً، ليصل الطول الإجمالي لشبكة أنابيب المشروع إلى 540 كيلومتراً.

ويسهم إنجاز هذا المشروع الحيوي في توفير بيئة ملائمة ومستقرة للأهالي للاستقرار في قراهم والاهتمام بقطاعي الزراعة وتربية الماشية، مما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على دعم البنية الاقتصادية والإنتاجية المحلية في الإقليم.