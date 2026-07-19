ساسان عوني: رغم التحديات.. أولت حكومة كوردستان اهتماماً كبيراً لقطاع المياه

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أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مشروع مياه "بالندا - بارزان الاستراتيجي"، والذي يهدف إلى تأمين مياه الشرب النظيفة لـ 53 قرية في المنطقة، عبر خطوط نقل وإمداد تعتمد على مياه نهر "شين".

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أكد وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، أن المشروع يترجم الرؤية الواضحة لحكومة الإقليم في تعظيم الاستفادة من المياه السطحية وتوزيعها بعدالة على المواطنين.

مشيداً بالدعم الاستثنائي الذي قدمه رئيس الوزراء مسرور بارزاني لقطاع المياه والمشاريع الخدمية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأوضح عوني أن المشروع كان قد تعثر وتوقفت أعماله قبل نحو 11 عاماً نتيجة الظروف والأزمات المختلفة التي مرت بها المنطقة.

مشيراً إلى أن الإرادة الحكومية الحالية نجحت في إعادة إحيائه ضمن خططها الشاملة لمواجهة الجفاف.

وأضاف عوني أنه تم إسناد استكمال الأعمال المتبقية للمشروع إلى تحالف محلي ضم شركتي (GEG) و(أركا)، وتمكنت الكوادر الهندسية والفنية من إنجاز كافة المراحل المتوقفة بنجاح قياسي خلال فترة زمنية لم تتجاوز عاماً وشهرين، ليدخل المشروع الخدمة الفعلية ويشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي لقرى منطقة بارزان.

ويقع مصدر مياه المشروع في قرية "بالندا" التابعة لقضاء ميركسور؛ حيث أُنشئت هناك محطة لتصفية وتنقية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 متر مكعب في الساعة، لتوفير مياه الشرب النظيفة لنحو 35 ألف مواطن من سكان تلك القرى والبلدات.

ويشتمل المشروع الفني على ثلاث محطات ضخ رئيسة، و24 مضخة مائية، و70 خزاناً لتجميع مياه الشرب بسعات تخزينية متباينة تتراوح بين 100 و8000 متر مكعب.

كما يبلغ طول شبكة الأنابيب الناقلة الرئيسة قرابة 220 كيلومتراً، فيما يتجاوز طول شبكات التوزيع الداخلية الموزعة للقرى 320 كيلومتراً، ليصل الطول الإجمالي لشبكة أنابيب المشروع إلى 540 كيلومتراً.

ويسهم إنجاز هذا المشروع الحيوي في توفير بيئة ملائمة ومستقرة للأهالي للاستقرار في قراهم والاهتمام بقطاعي الزراعة وتربية الماشية، مما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على دعم البنية الاقتصادية والإنتاجية المحلية في الإقليم.