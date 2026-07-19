إسرائيل تتوعد بالرد "بكل قوة" على أي هجوم إيراني

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أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد 19 تموز 2026، بأن بلاده سترد بقوة حازمة على أي هجوم تشنه إيران، وذلك في أعقاب اعتراض القوات الإسرائيلية والأردنية صاروخاً إيرانياً أُطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية.

وقال يسرائيل كاتس، خلال زيارة لمرفق تابع لخدمات الإنقاذ: "إذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، فسنهاجمها بكل قوة". وأضاف: "حتى في حال غيرت الولايات المتحدة سياستها، وهو أمر وارد الحدوث، فنحن مستعدون للتحرك على المستويين الدفاعي والهجومي ضد طهران".

وتقع مدينة العقبة الأردنية على الحدود مباشرة مقابل مدينة إيلات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، بالرد "بحزم" إذا هاجمت إيران إسرائيل. ونقل بيان صادر عن الجيش قول زامير أمام قادة عسكريين في الضفة الغربية: "لقد رصدنا عملية الإطلاق التي استهدفت منطقة العقبة اليوم، ولا تزال منظومات الدفاع الجوي لدينا في حالة تأهب قصوى لحماية المدنيين الإسرائيليين".

وأكد زامير: "نحن مستعدون لاستئناف القتال فوراً، وسنتصرف بحزم كبير ضد كل من يحاول إلحاق الأذى بنا".



المصدر: فرانس برس