سنتكوم: الليلة التاسعة من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الأحد، أنها اتمت الليلة التاسعة من الضربات، مستهدفة مراكز قيادة ومنشآت عسكرية أخرى، في مسعى منها لمنع طهران من مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة اكس إنها "استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

AFP