إيران تستهدف رادارات وأنظمة دفاع أميركية وتَدخُّل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قصفت إيران الثلاثاء مواقع عسكرية أميركية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج متوعدة واشنطن بشنّ هجمات أشدّ، مع استمرار الحرب التي قد يتّسع نطاقها أكثر ليشمل المتمردين الحوثيين في اليمن.

من جهة أخرى، أعلنت القوات الأميركية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية، وذلك "بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".

وقال الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إنه أوقف "ناقلتي نفط مخالفتين" أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، "بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" ذكرت في وقت سابق أن طاقم إحدى السفن أخلاها بعدما اشتعلت فيها النيران عقب تعرضها لهجوم في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان.

بالتزامن مع ذلك، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية، في ظلّ توتر متصاعد بين الطرفين.

ولم يوضح الحوثيون كيف سيفرضون الحصار، لكن سبق لهم أن نفذوا عمليات استهدفت حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، على خلفية الحرب في قطاع غزة، مستخدمين الصواريخ أو الاعتراض بقواربهم.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وأمام هذا التهديد من الحوثيين المدعومين من طهران، ومع تصاعد الأعمال الحربية بين واشنطن وطهران، سجلت أسعار النفط الاثنين أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف يوم الثلاثاء.

- "الثمن أضعافا" -

بعد أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما زالت المواقف آخذة بالتصعيد مع توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تدفع طهران الثمن "أضعافا" عن كل جندي أميركي يُقتل، واعتبار إيران أنها في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة.

ومنذ اندلاع النزاع في شباط/فبراير، قُتل 17 عسكريا أميركيا من بينهم ثلاثة قضوا في الأيام الماضية في العراق والأردن، وهم أول قتلى أميركيين منذ تجدد الأعمال الحربية في السابع من تموز/يوليو.

وأصيب نحو مئة جندي أميركي منذ ذلك الحين، إصابات معظمهم طفيفة ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية.

أما في الجانب الإيراني فإن آخر حصيلة رسمية صدرت الجمعة ذكرت مقتل خمسين شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 500 منذ انفراط عقد الهدنة.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية الثلاثاء تنفيذ ضربات جديدة في منطقة الخليج ردا على الهجمات الأميركية.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أميركيين مختلفين في البحرين، بالإضافة إلى منظومات للدفاع الصاروخي ورادارات وأنظمة استقبال عبر الأقمار الصناعية في الكويت.

وحذر الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) من هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة أشد قوة.

وأفاد الجيش الإيراني أنه استهدف "ثلاث قواعد أميركية رئيسية في الكويت" بطائرات مسيرة انتحارية.

- لقاء عون وترامب -

رغم كل ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المضطلعة بدور الوساطة.

في هذا السياق، توجه إلى إسلام آباد الاثنين وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، بحسب السلطات الباكستانية.

ويشكل مضيق هرمز نقطة خلاف كبرى بين واشنطن وطهران، وكانت مذكرة التفاهم تنصّ على فتحه. ويمر من هذا المضيق في الأيام العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال.

وأعادت طهران إغلاق المضيق بعد تجدد الأعمال الحربية، وردت واشنطن بإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

في سياق متصل، من المقرر أن يستقبل دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزاف عون، في زقت تضغط فيه الإدارة الأميركية على بيروت لنزع سلاح حزب الله الموالي لإيران.

وتشترط إسرائيل نزع سلاح الحزب قبل أن تنسحب من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، بينما تطالب إيران أن يكون لبنان مشمولا بأي اتفاق قد يُبرم مع الولايات المتحدة.

AFP