الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف آلية عسكرية

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(أربيل (كوردستان 24)-اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 29 تموز/یولیو 2026، حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه آلية تابعة لقواته في جنوب لبنان، في أول إعلان من نوعه منذ بدء سريان الاتفاق في 26 حزيران/يونيو الماضي.

تفاصيل الاستهداف

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن حزب الله أطلق طائرة مسيّرة انتحارية نحو آلية هندسية في منطقة "تلة علي الطاهر" خلال ساعات الليل، واصفاً الحادثة بأنها "خرق فادح" للاتفاق المبرم. وأكد البيان عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في عمق يصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود، حيث أكد الجيش استمرار نشاطه في منطقة التلة لمنع أي محاولات لتنفيذ مخططات عسكرية ضده.

تصريحات رئيس الأركان

في سياق متصل، زار رئيس الأركان إيال زامير القوات المنتشرة في جنوب لبنان، وصرح بأن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل ضمان أمن طويل الأمد. وأضاف زامير أن القوات الإسرائيلية مستعدة لتوسيع عملياتها والوصول إلى مناطق إضافية إذا اقتضت الضرورة.

السياق الميداني والسياسي

يأتي هذا التصعيد في ظل اتفاق رعته الولايات المتحدة، يقضي بانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله في مناطق محددة كخطوة أولى لانسحاب إسرائيلي تدريجي.

وكانت العمليات العسكرية قد اندلعت في الثاني من آذار/مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على ما وصفه بمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال ضربات استهدفت طهران في شباط/فبراير.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن ضربات متقطعة في جنوب لبنان تستهدف ما تقول إنها مواقع لعناصر حزب الله. وفي المقابل، اتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بمواصلة "الاعتداءات والخروقات" التي تعيق استكمال انتشاره، بينما لم يعلن حزب الله عن تنفيذ أي هجمات رسمية منذ 20 حزيران/يونيو.



المصدر: فرانس برس