مقتل 5 من الشرطة الباكستانية وعشرات المسلحين في موجة عنف تضرب أقاليم حدودية وكشمير

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء 29 تموز/یولیو 2026، عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة وإصابة نحو عشرين آخرين في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش شمال غربي البلاد، بالتزامن مع تصعيد أمني واسع شمل عمليات عسكرية واشتباكات في إقليم كشمير.

هجوم "خيبر بختونخوا"

أوضح المسؤول في الشرطة المحلية، عرفان خان، أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في منطقة "هانجو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي مع أفغانستان، ما أدى لاندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية. وأكد خان أن الشرطة تمكنت من قتل أربعة من المهاجمين، مشيراً إلى أن عدداً من المصابين من عناصر الأمن في حالة حرجة.

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بشكل فوري، إلا أن التوقعات تشير إلى تورط "حركة طالبان باكستان"، التي كثفت هجماتها ضد قوات الأمن في تلك المنطقة مؤخراً.

عمليات عسكرية واشتباكات كشمير

في غضون ذلك، أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن نفذت عمليات استخباراتية خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة شمال غرب وجنوب غرب البلاد، أسفرت عن مقتل 32 مسلحاً.

وفي سياق منفصل، شهد الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير أعمال عنف دموية تزامنت مع الانتخابات الإقليمية. وأفاد قادة جماعة كشميرية بأن أكثر من 30 شخصاً لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن قبيل الجولة الثانية من الانتخابات، مما يعكس حالة التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة.



المصدر: وکالات