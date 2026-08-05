واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط توقعات بأن تعلن واشنطن عن التفاصيل في وقت لاحق اليوم.

ويهدف الاتفاق، الذي استغرقت مفاوضاته عدة أسابيع، إلى استعادة التهدئة بين واشنطن وطهران واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. ويأتي هذا التحرك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت الماضي، التريث في تنفيذ حملة قصف جوي واسعة لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية، مع بقاء خيار الضربات العسكرية قائماً في حال تعثر الوصول إلى صيغة نهائية.

وتتضمن المسودة المطروحة ترتيبات زمنية لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد، يتم خلالها تنظيم حركة الملاحة بحيث تسلك السفن الداخلة إلى منطقة الخليج الممر الشمالي عبر المياه الإيرانية، بينما تعبر السفن الخارجة باتجاه بحر العرب عبر الممر الجنوبي في المياه العُمانية بالتنسيق مع طهران. كما ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم أو بدلات مالية خلال هذه الفترة، والبدء بتطهير الممر الأوسط من الألغام البحرية في غضون 30 يوماً.

وأشارت المصادر إلى أن جهود الوساطة شهدت مشاركة فاعلة من قطر وباكستان والسعودية، إلى جانب اتصالات مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزيري خارجية إيران وعُمان. وذكر مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حصل على الموافقات النهائية من القيادة العليا في طهران يوم الثلاثاء، تمهيداً للدخول في حيز التنفيذ.

يُذكر أن هذا التقدم الدبلوماسي يأتي بعد أسابيع من التوتر العسكري والمواجهات البحرية التي أعقبت انهيار تفاهمات سابقة، ما وضع المنطقة على حافة حرب شاملة قبل التدخلات الدولية الأخيرة لاحتواء الأزمة.