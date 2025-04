سه‌رۆك وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان ده‌ڵێت، به‌ باوه‌ڕداری و نیازپاكی یه‌كمان گرتووه‌ و به‌یه‌كه‌وه‌ نزا ده‌كه‌ین؛ ده‌شڵێت، نزا بۆ كوردستان و هه‌موو جیهان ده‌كه‌ن.

چوارشه‌ممه‌، 23ـی نیسانی 2025، مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆك وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان له‌ تویتێكدا ڕایگه‌یاند، به‌ باوه‌ڕداری و نیازپاكی یه‌كمان گرتووه‌ و به‌یه‌كه‌وه‌ نزا ده‌كه‌ین، كه‌ پێویست نه‌كات هیچ كه‌سێك به‌هۆی بیروباوه‌ڕییه‌وه‌ یان به‌هۆی ئه‌و زمانه‌یه‌وه‌ كه‌ پێی ده‌دوێت یان ئه‌و خاك و نیشتمان و وڵاته‌ی له‌ دڵیدا هه‌ڵیگرتووه‌، گیرۆده‌ بێت.

سه‌رۆك وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان هه‌روه‌ها گوتوویه‌تی، نزا بۆ كوردستان و هه‌موو جیهان ده‌كه‌ن. هه‌روه‌ها هیوای خواستووه‌ گه‌ڕی یه‌كه‌می ڕۆژی نزای نیشتمانیی كوردستان ببێته‌ نه‌ریتێك په‌یوه‌ندییه‌كان به‌هێزتر بكات.

سه‌رۆك وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان هه‌روه‌ها هیواخوازه‌ گه‌ڕی یه‌كه‌می ڕۆژی نزای نیشتمانیی كوردستان ببێته‌ ڕۆشناییه‌كی هاوبه‌ش و یه‌كگرتوو بۆ نه‌وه‌كانی داهاتوو.

Today we held the first Kurdistan National Prayer Breakfast.



Our vision for Kurdistan is clear: a region where people of all faiths and nationalities can live freely, contribute fully, and find hope in a shared future. pic.twitter.com/b6UIDmgfHc