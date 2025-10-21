قاسم ئەعرەجی و سوپاسالاری ئێران پرسی کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکانیان تاوتوێ كرد

پێش 29 خولەک

میدیای عێراقی ئاماژه‌ی به‌وه‌ کردووە، قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لەگەڵ عەبدولڕەحیم مووسەوی، سوپاسالاری هێزە چەکدارەکانی ئێران، پرسی کۆنتڕۆڵکردنی سنووری نێوان هەردوو وڵات و هێزه‌ کوردییەکانی ڕۆژهه‌ڵاتی كوردستانیان تاوتوێ کردووە.

سێشەممە 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لەگەڵ لیوا عەبدولڕەحیم مووسەوی، سوپاسالاری هێزە چەکدارەکان و دەستەی ئەرکان لە هێزە چەکدارەکانی ئێران کۆبووەوە. بەپێی میدیای عێراقی، لەو کۆبوونەوەیەدا هاریکاریی ئەمنی و هەواڵگری و زانیاری و ڕێککەوتننامەی ئەمنیی هاوبەشیی نێوان هەردوو ووڵات تاوتوێ کراون.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: شاندی باڵای ئەمنی بە سەرۆکایەتیی قاسم ئەعرەجی، لە تاران لەگەڵ لیوا عەبدولڕەحیم مووسەوی و دەستەی ئەرکان لە هێزە چەکدارەکانی ئێران، کۆبووەته‌وه‌.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: لە میانی کۆبوونەوە ئەمنییە باڵاکەدا، گفتوگۆیەکی فراوان لە بارەی هاریکاریی ئەمنی و کۆنترۆڵکردنی سنوورەکان و هێزه‌ کوردییەكانی ڕۆژهه‌ڵاتی كوردستان کرا، جگە لە تاوتوێکردنی بەردەوامیی هاریکاریی ئەمنی و هەواڵگری و زانیاری و وردەکارییەکانی لیژنەی پێکهێنراو بۆ بەدواداچوونی ڕێککەوتننامەی ئەمنیی هاوبەشیی نێوان هەردوو وڵات.