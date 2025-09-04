2025-09-04 12:55

چوار مانگ بەر لەوادەی یاسایی خۆی، پرۆژەی ڕووناکی گەیشتە ناوەندی پارێزگای دهۆک و ئێستا 450 هەزار هاووڵاتی بەشداری پرۆژەکەن و کارەبای 24 کاتژمێریان هەیە.

شوکری حاجی، هاووڵاتییەکی پارێزگای دهۆکە و بۆ کوردستان24 دەڵێت: یەکەمجار پرۆژەکە لە گەڕەکی ئێمە، گەڕەکی سەرهەڵدان دەستی پێکرد، بەهۆی پرۆژەی ڕووناکییەوە، لەوەتەی کارەباکەمان بووەتە 24 کاتژمێری، ماوەی سێ مانگە کارەبامان نەکوژاوەتەوە، دەڵێت: پرۆژەی ڕووناکی، ئێمەی لە ژاوەژاوی دەنگی موەلیدە و دووکەڵ و نرخی گرانی موەلیدە، ڕزگارکردووە.

مەسلیخان ئاڤدەل، هاووڵاتییەکی دیکەیە و بۆ کوردستان24 دەڵێت: دەتوانین هەموو ئامێرێکی کارەبایی بەکاربێنین لەماڵ، بەڵام ئەوە ناکەین و کارەبای زیاتر بەکارناهێنین کە پێویستمان نەبێت، ئامێری گەورە بەکارناهێنین کە بزانین کارەبای زۆری دەوێت، پرۆژەکە کەشوهەوای شارەکەمانی خاوێن کردووەتەوە.

زەکی سەعید، خاوەنی شوێنێکی ساردەمەنییە لە پارێزگای دهۆک، بۆ کوردستان24 گوتی: کەشوهەوای پارێزگای دهۆک ئێستا زۆر خاوێن بووەتەوە، سوپاسی سەرۆکی حکوومەت، مەسرور بارزانی دەکەین بۆ پرۆژەی ڕووناکی، پرۆژەیەکی یەکجار گرنگی کردووە، دەڵێت: مانگانە ملیۆنێک و 200 هەزار دینار پارەی موەلیدەی کارەبام دەدا، بەڵام ئێستا بە پرۆژەی ڕووناکی ناگاتە 400 هەزار دینار، گوتی: پرۆژەی ڕووناکی بۆ ئێمە زۆر باشترە.

چەند ڕۆژێکە، کارەبای ناوەندی پارێزگای دهۆک بووەتە 24 کاتژمێری، بەهۆیە 450 موەلیدە کوژێندراونەتەوە، زیاتر لە 450 هەزار هاووڵاتیش بەشداریی پرۆژەکەیان کردووە.

حازم محەممەد عوسمان، جێگری بەڕێوەبەری گشتی کارەبای پارێزگای دهۆک بە کوردستانـی گوت: بە ڕاسپاردەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، کارەبای ناوەندی پارێزگای دهۆک کرایە 24 کاتژمێری، بڕیاربوو کۆتایی ئەمساڵ تەواو بکرێت، بەڵام چوار مانگ بەر لە تەواوبوونی ئەو وادەیە، پرۆژەکە تەواو بوو.

لە 27ـی ئازاری ڕابردووی ئەمساڵ، لە هەردوو گەڕەکی سەرهەڵدان و بەڕوشکێ لە پارێزگای دهۆک، پرۆژەی ڕووناکی تەواوکران، لەماوەی پێنج مانگیشدا، کارەبای 24 کاتژمێری گەیشتە تەواوی پارێزگاکە.

زیاتر لە 450 هەزار هاووڵاتی پارێزگای دهۆک، لەڕێگەی پڕۆژەی ڕووناکی، بوونەتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری، 4 مانگ بەر لە وادەی خۆی، پرۆژەکە لە ناوەندی پارێزگای دهۆک تەواو بووە، ئێستا پرۆژەکە لە دەورووبەر و قەزا و ناحییەکانی پارێزگای دهۆک دەستی پێکردووە.