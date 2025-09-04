لە ماوەی 20 ساڵدا ڕێژەی ئەو کەسانەی بەشداریی دەنگدان دەکەن 70% زیادی کردووە

2025-09-04 17:01

لە هەڵبژاردنی خولی یەکەمی پەرلەمانی عێراقەوە تا هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمان، کە بڕیارە مانگی 11 ـی ئەم ساڵ بەڕێوەبچێت، بێگومان ژمارە و رێژەی دەنگدەرانی هەرێمی کوردستان زیادی کردووە.

ئێستا لە خولی یەکەمەوە ئەگەر سەرنج بدەین. هەڵبژاردنی خولی یەکەمی پەرلەمانی عێراق لە 30 ـی 1 ـی ساڵی 2005 بەڕێوەچوو. لەو هەڵبژاردنە لەسەر ئاستی عێراق بە شێوەی یەک بازنەیی بەڕێوەچوو. ئەوانەی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، مافی بەشدارییان لە پرۆسەکەدا هەبوو ژمارەیان نزیکەی دوو ملیۆن و 300 هەزاربوو، بە دروستی رێک دوو ملیۆن و 290 هەزار و 736 کەس مافی دەنگدانی هەبوو.