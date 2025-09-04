هەناردەکردنی خورمای عێراق زیادیکردووە
بەگوێرەی دواین داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق،ئاستی هەناردەکردنی خورما بۆ بازاڕەکانی جیهان زیادیکردووە، هەروەها بەرهەمهێنانی خورماش بەرێژەی 5% بەرزتربووەتەوە.
بەرهەمهێنانی خورما لە عێراق بەگوێرەی داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵی بەمشێوەیە:
ژمارەی دارخورما
22 ملیۆن
بەرهەمی ساڵانە
800 هەزار تۆن
هەناردەکردن
700 هەزار تۆن
زیادبوونی بەرهەم ساڵانە
%11
تێکڕای نرخی کیلۆیەک
12,000 دینار
کوالێتی خورمای عێراق
چوارەم لە ئاستی جیهان
دیارترین جۆرەکانی خورما: كاڵبريم، بەرحی، قرنفلی، مەغریبی، دەکرەی تونسی، ئیخاڵسی سعودی، مەکاوی.