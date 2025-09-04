ئابووری

هەناردەکردنی خورمای عێراق زیادیکردووە

کوردستان

بەگوێرەی دواین داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق،ئاستی هەناردەکردنی خورما بۆ بازاڕەکانی جیهان زیادیکردووە، هەروەها بەرهەمهێنانی خورماش بەرێژەی 5% بەرزتربووەتەوە.

بەرهەمهێنانی خورما لە عێراق بەگوێرەی داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵی بەمشێوەیە: 

ژمارەی دارخورما

22 ملیۆن

بەرهەمی ساڵانە 

800 هەزار تۆن

هەناردەکردن

700 هەزار تۆن 

زیادبوونی بەرهەم ساڵانە 

%11

تێکڕای نرخی کیلۆیەک

12,000 دینار

کوالێتی خورمای عێراق

چوارەم لە ئاستی جیهان

دیارترین جۆرەکانی خورما: كاڵبريم، بەرحی، قرنفلی، مەغریبی، دەکرەی تونسی، ئیخاڵسی سعودی، مەکاوی.

 
 
شۆڕش هەرکی ,
