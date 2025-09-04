هەناردەکردنی خورمای عێراق زیادیکردووە

2025-09-04 19:07

بەگوێرەی دواین داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق،ئاستی هەناردەکردنی خورما بۆ بازاڕەکانی جیهان زیادیکردووە، هەروەها بەرهەمهێنانی خورماش بەرێژەی 5% بەرزتربووەتەوە.

بەرهەمهێنانی خورما لە عێراق بەگوێرەی داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵی بەمشێوەیە:

ژمارەی دارخورما

22 ملیۆن

بەرهەمی ساڵانە

800 هەزار تۆن

هەناردەکردن

700 هەزار تۆن

زیادبوونی بەرهەم ساڵانە

%11

تێکڕای نرخی کیلۆیەک

12,000 دینار

کوالێتی خورمای عێراق

چوارەم لە ئاستی جیهان

دیارترین جۆرەکانی خورما: كاڵبريم، بەرحی، قرنفلی، مەغریبی، دەکرەی تونسی، ئیخاڵسی سعودی، مەکاوی.