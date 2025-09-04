وەزارەتی بەرگریی تورکیا: جێبەجێنەکردنی ڕێککەوتنی 10ـی ئادار لەلایەن هەسەدەوە مەترسی دروست دەکات

2025-09-04 17:26

وەزارەتی بەرگری تورکیا رایگەیاندووە، جێبەجێنەکردنی رێککەوتنی 10ـی ئادار مەترسی لەسەر ئاسایشی وڵاتەکەی دروستکردووە.

سەرچاوەکانی وەزارەتی بەرگری تورکیا لە رایگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە، جێ بەجێنەکردنی رێککەوتنی 10ـی ئادار لەلایەن هەسەدەوە، مەترسیە لەسەر یەکگرتوویی و یەکپارچەیی سووریا و ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا.

هەروەها ڕاشیگەیاندووە، وەک تورکیا هەستیارییەکانیان لەسەر ئەم بابەتە ڕوونە و چەندین جار ڕایانگەیاندووە کە ڕێگە نادەن هەسەدە پرۆسەکە تێک بدات.

گوتیشی، بۆ شەڕی دژی تیرۆر لە هاوکاری کردنی ئیدارەی نوێی سووریا بەردەوام دەبن و پێویستە هەسەدە پابەند بێت بە پڕۆسەی تێکەڵبوون بە سوپای سووریا و دەستبەرداری هەر کردەوەیەک یان قسەیەک بێت کە ببێتە هۆی تێکدانی یەکپارچەیی سیاسی و خاکی سووریا.

وەزارەتی بەرگری راشیگەیاندووە، تورکیا بەردەوام دەبێت لە چاودێریکردنی ئەم پرۆسەیە و ئەگەر پێویست بکات بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆی و هاوکاربوون لە سەقامگیریی سووریا، هەموو جۆرە پشتیوانیەک لەو وڵاتە دەکات.