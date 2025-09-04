ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم: یەدەگی یورانیۆمی ئێران 9874.9 کیلۆگرامە
لە دوای 13ـی حوزەیرانی 2025، ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی چاودێری لەسەر بەرنامەی ئەتۆمی ئێران نەماوە.
ڕاپۆرتی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی
بەرنامەی ئەتۆمی ئێران
نەمانی چاودێری ئاژانس
13ـی حوزەیرانی 2025
دوای هێرشەکەی ئیسرائیل
یەدەگی یورانیۆمی ئێران
9874.9 کیلۆگرام
زیادکردن بەراورد بە وەرزی ڕابردوو
کیلۆگرام627.3
یەدەگی یورانیۆمی پیتێنراو بۆ ئاستی 60٪ (هێگزافلۆراید)
کیلۆگرام440.9
زیادکردن بەراورد بە وەرزی ڕابردوو
32.3 کیلۆگرام
بڕی یورانیۆمی پیتێنراو بە ڕێژەدی 60٪ بۆ دروستکردنی یەک بۆمب بەپێی پێوەری ئاژانس نزیکەی 42 کیلۆگرامە
ناوەندە ئەتۆمییە ڕانەگەیاندراوەکان پێش شەڕی 12 ڕۆژە
سێ ناوەند (تا سەرەتای دەیەی 2000)
لەڤیزان-شیان: ناوچەیەکە لە باکووری ڕۆژهەڵاتی تاران
وەرامین: شارێکە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی تاران
مەریوان: باکووری شاری ئابادە لە پارێزگای فارس
لەم سێ ناوەندە چالاکیی ئەتۆمیی ڕانەگایاندراو کراوە.
ئێستا ئێران یەدەگی پێویست بۆ دروستکردنی 10 بۆمبی ئەتۆمیی هەیە.
یەدەگی پیتێنراو بە ڕێژەی 20٪
184.1 کیلۆگرام
زیادکردن بەراورد بە وەرزی ڕابردوو
90.4 کیلۆگرام
پێوەری ئاژانس بۆ دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی
125 کیلۆگرام یورانیۆمی پیتێنراو بۆ ئاستی 20٪ ئەگەر زیاتر بپتێنرێت بەشی دروستکردنی یەک بۆمبی ئەتۆمی دەکات.