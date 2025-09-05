عەلی  دۆلەمەڕی: کردنەوەی ڕێگەی پێشمەرگە لە پاریس بەهایەکی سیمبولی گەورەی هەیە

2025-09-05 08:27

عەلی دۆلەمەڕی، نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە فەرەنسا، دەرەبارەی بەشداریی کردنی سەرۆک مەسعود بارزانی لە کردنەوەی ڕێگەی(پێشمەرگە) لە شاری پاریس ڕایگەیاند: پێیان گرنگ بوو کە سەرۆک مەسعود بارزانی، وەک سەرۆک و وەک پێشمەرگە، ڕێگەی پێشمەرگە لە پاریس بکاتەوە.

عەلی دۆلەمەڕی ئاماژەی بەوە کردووە، گەلی کوردستان و گەلی فەرەنسا، خاوەنی هەمان بەهان، ئەویش بەرگریی کردنیانە لە ئازادی و دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ، کردنەوەی ئەو ڕێگەیەش لە شاری پاریسی پایتەختی فەرەنسا، لەڕووی سیمبولییەوە، بەهایەکی گرنگی هەیە.

عەلی دۆلەمەڕی دەڵێت: بەهۆی گرنگیی ناوی پێشمەرگە، لەگەڵ ئەوەی هەمووان دەزانن، سەرۆک بارزانی لە 16 ساڵییەوە پێشمەرگە بووە، هەمیشە خۆی بە پێشمەرگە زانیووە، بۆیە پێمان گرنگ بوو سەرۆک مەسعود بارزانی خۆیان بەشداربن بۆ کردنەوەی ڕێگەی(پێشمەرگە) لە پاریس، وەکو ڕۆڵی جەنابیان لە شەڕی دژ بە داعش و ئێستاش لە پاراستنی دۆزی ڕەوای گەلی کورد، شەرەفێکی گەورەی بە ئێمە دا کە بڕیاریدا بەشداریی کردنەوەی ڕێگەی پێشمەرگە بکات، ئەمەش جێگەی شانازییە بۆ حکوومەت و گەلی فەرەنسا، هەروەها جێی شانازیشە بۆ حکوومەت و گەلی کوردستانیش، چونکە سەرۆک مەسعود بارزانی نەوەک تەنیا سەرکردە، بەڵکو ڕێبەر و مەرجەعی تەواوی گەلی کوردستانیشە لە هەرچوار پارچەی کوردستاندا.

دەشڵێت: گەلی کوردستان و گەلی فەرەنسا بەهاکانیان وەکو یەکن، هەردووکیان شەڕیان کردووە لەپێناو ئاشتیدا، شۆڕشی فەرەنسا لەپێناو بەهاکانی ئازادی و ئاشتی و دیموکراسی، هەروەها مافی مرۆڤ، هەمان کات گەلی کوردستان هیچ کاتێک شەڕی نەکردووە بۆ تێکشکاندنی خەڵکی دیکە، شەڕی کردووە و بەرگریی کردووە لەپێناو ئاشتیدا، لەبەر ئەوە بەهاکانی پێکەوەژیان و یەکتر قەبوڵکردن و ئازادی و ئاشتی و دیموکراسی، هەردوو گەلی کوردستان و فەرەنسا بەیەکەوە دەبەستێتەوە، ئەمانەش وای کردووە حکوومەتی فەرەنسا هەمیشە پشتیوانی لە گەلی کوردستان بکات، حکوومەت و گەلی فەرەنساش دەزانن گەلی کوردستان دووچاری چەسانەوە بوون و بەردەوام پێویستی بە پشتیوانی هەیە، هەمیشە لە باردۆخە سەختەکاندا، هەمیشە فەرەنسا پشتیوانی گەلی کوردستان بووە.

گوتی: جێی دڵخۆشییە کە فەرەنسا ئەندامی هەمیشەیی ناتۆ و خاوەنی ڤیتۆ لە ئەنجوومەنی ئاسایشدا، ئەو پاڵپشتییە لە هەرێمی کوردستان بکات.

نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە فەرەنسا گوتی: پاریس شارێکی مێژوویی و گرنگە لە جیهاندا، ساڵانە بە ملیۆنەها خەڵک سەردانی دەکات، دانیشتووانی پاریسیش زیاتر لە 13 ملیۆن کەسە، کە پارکێک بەناوی پیشمەرگە دەکرێت، واتای ئەوەیە، حکوومەت و گەلی فەرەنسا و شارەوانی پاریس، گرنگیی بەناوی پێشمەرگە دەدەن، دەزانن بەهای پێشمەرگە چەندە بەرزە، پێشمەرگە لەبری جیهان شەڕی تیرۆری کرد، کردنەوەی ئەو پارکە ڕێزلێنانە لە قوربانیی پێشمەرگە لەپێناو ئاشتی و دیموکراسی.

ئەمڕۆ هەینی، 5ـی ئەیلوولی 2025، لە شاری پاریس پایتەختی وڵاتی فەرەنسا، لە پارکی 'ئۆندرێ سیترۆی'ن لە ڕێورەسمێکدا بە ئامادەبوونی سەرۆک و پێشمەرگە، سەرۆک مەسعود بارزانی، پەردە لەسەر تابلۆی پێشمەرگە لا دەدرێت، 80 ساڵ ڕێچکەی پێشمەرگایەتی، حیکمەت و دانایی سەرۆک و پێشمەرگە سەرۆک بارزانی وای کردووە، ڕۆژ بە ڕۆژ دۆزی کورد قۆناغی گرنگ لە مێژووی سیاسیبوون و ناسراوبوونی شوناسەکەی ببڕێت. هەروەک چۆن کورد و ئاشتی و گیانفیدایی ڕەگیان لە خاکی کوردستان داکوتیووە بەهەمان شێوە گەلانی ئازادیخواز و ئاشتیپارێز دەستیان لە دەستی کورد نابێتەوە.