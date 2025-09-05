فیلیپ دێلاربرێ سەردانی سەرۆک بارزانی و کردنەوەی ڕێگای پێشمەرگە لە پاریس بە گرنگ وەسف دەکات

2025-09-05 08:53

فیلیپ دێلاربرێ، سەرۆکی کۆمەڵەی برایەتی فەڕەنساو پێشمەرگە کە ئۆفیسیان لە پاریسەو کار لە سەر ناساندنی خەبات و قوربانیدانی خەباتی پێشمەرگە دەکەن لە فەڕەنسا، سەردانی سەرۆک بارزانی و کردنەوەی ڕێگای پێشمەرگە لە پاریس بە گرنگ وەسف دەکات.

فیلیپ دێلاربرێ لەبارەی کردنەوەی ڕێگای پێشمەرگە بۆ کوردستان24 دەڵێت: لە مێژووی پاریس و فەڕەنساو کوردستانیشدا زۆر گرنگە کە سەرۆک مەسعود بارزانی دێتە پاریس بۆ کردنەوەی ڕێگەی پێشمەرگە.

گوتی: من لەگەڵ هاوڕێ کوردەکانم چەندین ساڵە کاردەکەین بۆ ئەوەی پەیوەندییەکانی نێوان و کوردستان و فەڕەنسا بەهێزتر بکەین، ئێمە کار بۆ ئەوە دەکەین کە پەیوەندی نێوان هێزی سەربازی فەڕەنسی و هێزەکانی پێشمەرگە بەهێزتر ببێت.

فیلیپ دێلاربرێ گوتیشی: من و چەند هاوڕێیەکی کورد لە فەڕەنسا کۆمەڵەی برایەتی فەڕەنساو پێشمەرگەمان دامەزراند، ڕێکخراوەکەمان بە فەرمی لە لایەن حکومەتی فەڕەنسیەوە ناسێندراوەو نووسینگەمان لە پاریسە، کار لەسەر ئەوە دەکەین کە ڕێز لە قوربانیدانی هێزەکانی پێشمەرگە بگیرێت و خەباتی پێشمەرگە نیشانی نەوەی نوێ بدەین.