پێش 9 کاتژمێر

هەولێر و بەغدا لە گفتوگۆکانیان بەردەوامن و هێشتا نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن و لەسەر چەند خاڵێک ناکۆکن، بەڵام وەزیری دەرەوەی عێراق دەڵێت؛ ڕەنگه‌ لەم یەک دوو ڕۆژە لەسەر مووچە و داهاتی نانەوتی و هه‌روەها لەسەر دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتیش، بگەینە ڕێککەوتن.

شه‌ممه‌، 6ـی ئه‌یلوولی 2025، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە پەراوێزی کۆڕبەندی وزە لە بەغدا گوتی: گفتوگۆکانی هەولێر و بەغدا پێشڤەچوونیان بە خۆیانەوە بینیوە. گوتیشی، پێم وایە لەم ڕۆژانە دەگەینە لێکگەیشتن، چونکە کێشە لە نێوان کۆمپانیا نەوتییەکان و حکوومەتی هەرێم نەبووە، یان کۆمپانیا نەوتییەکان و حکوومەتی فیدڕاڵ، بۆیە لەم ڕۆژانە کۆمپانیا نەوتییەکان و حکوومەتەکانی هەرێم و فیدڕال دەگەنە ئەنجامێک.

فوئاد حوسێن هه‌روه‌ها گوتی، هیوادارین لیژنەکان تاوەکوو ڕۆژی دووشەممە، کارەکانیان تەواو بکەن، بۆ ئەوەی ڕاپۆرتەکان ڕۆژی سێشەممە، ڕادەستی ئەنجوومەنی وەزیران بکرێت و بە ئەرێنی بڕیاری لەسەر بدرێت. دەشڵێت: لەبارەی داهاتی نانەوتی گەیشتوونەتە لێکگەیشتن، چونکە بۆ ئەو بابەتە چوونەتەوە سەر یاساکان.

له‌ باره‌ی داهاتی نانەوتی؛ ، بەپێی یاسای کارگێڕی دارایی و بەپێی بوودجەی سێ ساڵە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەندە بەوەی، سەدا پەنجای داهاتی فیدراڵی، ڕادەستی بەغدا بکات، بەڵام ئێستا حکوومەتی عێراق، تەواوی داهاتی باج و ڕسوماتی هەرێمی کوردستانی دەوێت، لەگەڵ تەواوی داهاتی فیدراڵی، دوای ئەوە، سەدا 50ـی ئەو داهاتە دەگێڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان، حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، ئەمە بە نایاسایی و نادەستووری دەزانێت، چونکە لە بەرانبەردا، حکوومەتی عێراق بودجە بە هەرێمی کوردستان نادات، ئەوەی دەیدات تەنیا مووچەیە، بەشێوەیەک مووچەکەش دەدات، بەشی تەواوی فەرمانبەرانی کوردستان ناکات، ئەمە وای کردووە کێشەی یاسایی دروست بێت.

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، فەرمانگە یاساییەکانی ڕاسپاردووە بەشداریی کۆبوونەوەکان بکەن، بۆیە ئەگەری هەیە، سێشەممەی داهاتوو، پرسەکە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران، گفتوگۆی لەبارەوە بکرێت. ئەگەر هەولێر و بەغدا نەگەیشتنە ڕێککەوتن بۆ ئەوەی بەغدا مووچە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت، محەممەد شیاع سوودانی نیازی ئەوەی هەیە، ئەنجوومەنی دەوڵەت ڕابسپێرێت کێشەکە لەڕووی یاساییەوە چارەسەر بکات، یاخود بینێرێت بۆ دادگای فیدراڵی بۆ ئەوەی بڕیاری لەبارەوە بدات.

هەموو ئەو پرسانە، بڕیارە لەکۆبوونەوەی ڕۆژی سێشەممەی داهاتووی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، گفتوگۆیان لەبارەوە بکرێت، ئەگەر چارەسەریش نەکرا، ئەگەری دواکەوتنی مووچەکانی مانگی تەممووز و ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هەیە.