سەنتەری میترۆ سەركۆنەی هەڵكوتانە سەر ئۆفیسی ڕێكخراوە ناوخۆیی و بیانییەكان دەکات

پێش 21 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی ئەیلوولی 2025، سەنتەری میترۆ ڕایدەگەیەنێت هێرشی چەكداران بۆ سەر نووسینگەی ڕێكخراوە ناوخۆیی و بیانییەكان پێشێلكارییەكی ڕوونی یاسای مرۆیی نێودەوڵەتییە. ئەم جۆرە هێرشانە مەترسی ئەوەشیان هەیە هەرێمی كوردستان بكاتە شوێنێكی نائارام بۆ كاری ڕێكخراوە بیانییەكان.

ئۆفیسی پایا، كە دەكەوێتە گەڕەكی سەرچناری شاری سلێمانی و نزیكە لە ماڵی لاهور شێخ جەنگی، و هۆتێل لالەزار، چەندان ڕێكخراوی كولتووری، ژینگەیی و نێودەوڵەتی تێدایە. لەنێو ئەم ڕێكخراوانەدا بریتین لە: ڕێكخراوی بەهرەدار بۆ پەرەپێدانی گەنجان، پایا ئەیجنسی، ئارت پڵەس، پارێزەرانی ئاوی عێراق و كوردستان، و ڕێكخراوی UPP.

ڕێكخراوی UPP، كە بە Un Ponte Per ناسراوە، ڕێكخراوێكی قازانج نەویستی سەربەخۆی ئیتاڵییە. ئەم ڕێكخراوە كاردەكات بۆ دروستكردنی پردی ئاشتی و بەهێزكردنی ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی لە ناوچە جێناكۆكەكانی وەك عێراق، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باكووری ئەفریقا، لە ڕێگەی پڕۆژەكانی گەشەپێدانی كۆمەڵگا، گەنجان، بەهێزكردنی ژنان، و پاڵپشتیكردنی پەنابەران.

بەپێی چەند سەرچاوەیەكی نادیار بۆ سەنتەری میترۆ، بەرەبەیانی هەینی، 22ـی ئابی 2025، لە كاتی شەڕەکەی لالەزار لە گردی سەرچناری شاری سلێمانی، هێزی چەكدار هەڵیانكوتاوەتە سەر ئەو باڵەخانەیە كە ئۆفیسی ئەو ڕێكخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییانەی تێدایە.

ڕاشیدەگەیەنێت، ئەمڕۆ زانرا كە هێزەكە سەرجەم كەلوپەلی ناو ئۆفیسی ڕێكخراوەكانیان بردووە، لەوانەش: قاسەی پارە بەوەی لەناویدا بووە كە پارەی پڕۆژەكان بووە، چوار پرینتەری ڕەنگاوڕەنگ و ڕەش و سپی، تەلەفۆنی سەتەلایتی سورەیا، چەند سێتێكی كۆمپیوتەر، نۆ لاپتۆپی جۆراوجۆر، سێتی داتاشۆ، سێ سێتی كامێرای سۆنی و كانۆن، ئامێری مای فای ئاسیا سێل و فاست لینك و ئای كیو، ئامێری ژماردنی پارە، چەند شاشەیەكی تیڤی، پاسپۆرتی كارمەند، چەند هیدفۆنێك، سپیكەر، مۆبایل، و چەندین یوپی ئێس. تەنانەت كەلوپەلی زۆر سادەش وەك: فڵچەی ددان شتن و ئامێری ڕیشتاشینی كارمەندانیش براون. لە ڕێكخراوەكانی تریش، مەكینەی خەیاتی، مەكینەی ئۆڤەرلۆك و نەخش، ئوتوو، درێل، گسكی كارەبا، جزدان بە پارەوە، و جانتاشیان بردوون.

سەنتەری میترۆ، لەگەڵ بیستنی هەواڵەكە دەستی بە پەیوەندییەكانی كرد و سەرەڕای پشتڕاستكردنەوەی زانیارییەكان، تووشی سەرسوڕمان بوو لەوەی كە كەس ئامادە نییە بەناوی خۆی و ڕێكخراوەكەی لێدوان بدات. نزیكەی دوو هەفتەیە بێدەنگی باڵی بەسەردا كێشاوە.

هێرش بۆ سەر ئەو باڵەخانەیەی كە ئۆفیسی چەند ڕێكخراوێكی ناوخۆیی و بیانی لەخۆ دەگرێت، و زەوتكردنی كەلوپەلەكانی و بردنیان بۆ شوێنی نادیار، هیچ بنەمایەكی یاسایی نییە و پێشێلكارییەكی ڕوونی یاسای مرۆیی نێودەوڵەتییە. ئەمە ڕێگری لە كاری ئەو ڕێكخراوانە دەكات بۆ ئەنجامدانی كارەكانیان و مەترسی ئەوەشی هەیە هەرێمی كوردستان بخاتە ناو زۆنی سوور بۆ كاری ڕێكخراوە بیانییەكان.

سەنتەری میترۆ ئاگادارە لەوەی كە ئەو ڕێكخراوانە هیچ پەیوەندییەكیان بە ململانێی سیاسی و چەكداریی ئەم دواییە نییە، تا بكرێتە پاساو بۆ دەستبەسەرداگرتنی كەلوپەلەكانیان. سەنتەری میترۆ داوا دەكات داوای لێبوردنیان لێبكرێت و قەرەبووی زیانەكانیان بكرێتەوە.

هەروەها پێویستە هەموو لایەنەكان ئۆفیسی ڕێكخراوە ناوخۆیی و بیانییەكان بپارێزن. داوا لە دامەزراوە میدیاییە سەربەخۆكان دەكەین پەردە لەسەر ئەم پێشێلكارییانە هەڵماڵن و بە زانیاری زیاتر ڕای گشتیی لێ ئاگاداربكەنەوە.

سەنتەری میترۆ لە ئابی 2009 بە هەوڵی كۆمەڵێك ڕۆژنامەنووس و بەرگریكاری مافی مرۆڤەوە، بە هاوكاری ڕێكخراوی پەیمانگای ڕۆژنامەنووسانی جەنگ و ئاشتی (IWPR)ی ئەمەریكی دامەزراوە. لەو كاتەوە 14 ڕاپۆرتی ساڵانەی دەربارەی ڕەوشی ئازادی ڕۆژنامەگەری بڵاوكردووەتەوە. لە سەرەتای دامەزراندنییەوە، هەر یەك لە ڕێكخراوەكانی (IWPR) و ڕێكخراوی گەلی نەرویژی (NPA) و پاڵپشتی میدیای نێودەوڵەتی (IMS)، Gulf Center for Human Rights، وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا، Internews، و ڕێكخراوی IRI، لە ڕێگەی پڕۆژەوە پاڵپشتییان كردووە.