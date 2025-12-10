قەیس خەزعەلی: سوپاسی ئێران و حزبوڵڵای لوبنان دەکەین

پێش کاتژمێرێک

بەبۆنەی تێپەڕبوونی 8 ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی سەرکەوتن بەسەر داعش، ئەمینداری گشتی عەسائیبی ئەهلی حەق، سوپاسی ئێران و حزبوڵڵای لوبنان دەکات و دەشڵێت، ئەوان لە شەڕەکەدا هاوکارییان پێشکەش بە عێراق کرد.

قەیس خەزعەلی، ئەمینداری گشتی عەسائیبی ئەهلی حەق لە ڕاگەیێندراوێکدا بەبۆنەی ساڵیادی سەرکەوتن بەسەر داعش، سوپاسی هەریەک لە ئێران و حزبوڵڵای کرد، کە لە شەڕی دژ بە داعش هاوکاری عێراقییان کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، سوپاسی هەموو ئەو کەس و لایەنانە دەکەین، کە لە شەڕی دژی داعش هاوکاری عێراقییان کرد، بەتایبەت ئێران و حزبوڵڵای لوبنان، کە شانبەشانی ئێمە وەستانەوە و هاوکارییان پێشکەشکردین.

ئەمینداری گشتی عەسائیبی ئەهلی حەق لە ساڵیادی سەرکەوتن بەسەر داعش داوا لە لایەنە سەرکەوتووەکان دەکات، پەلە لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ بکەن.

لە 10ـی کانوونی دووەمی ساڵی 2017، حەیدەر عەبادی، سەرۆک وەزیرانی ئەو کاتی عێراق، سەرکەوتنی بەسەر ڕێکخراوی داعش ڕاگەیاند، دوای تێپەڕبوونی 8 ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی سەرکەوتن بەسەر داعش، تاوەکو ئێستاش ڕێکخراوەکە لە هەندێک شوێندا لە چالاکییەکانی بەردەوامە.