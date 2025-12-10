کونسوڵی نوێی هەنگاریا ماستەرنامەی لەسەر کوردستان نووسیوە

پێش کاتژمێرێک

چوارشەممە 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە گریگێی تیڤادار تاکاچ، کونسوڵی گشتیی نوێی هەنگاریا لە هەرێمی کوردستان کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا، کونسوڵی گشتی هەنگاریا خۆشحاڵی خۆی بە دیداری سەرۆك بارزانی نیشان دا و ڕایگەیاند، شارەزاییەکی باشی لەسەر مێژوو و کولتوور و سیاسەتی ئێستا و ڕابردووی کورد و کوردستان هەیە بەو پێیەی ماستەرنامەی لەسەر کوردستان نووسیوە، سوپاسی ڕۆل و هەڵوێستەکانی سەرۆک بارزانی کرد لە هەموو ئەو هەوڵانەی کە هەیانبووە لەپێناو ئاشتی و ئارامی ناوچەکە بە گشتی. هەروەها پیرۆزبایی سەرکەوتنی پڕۆسەی هەڵبژاردن و سەرکەوتنی پارتی دیموکراتی کوردستانی لە سەرۆک بارزانی کرد.

هەر لەو دیدارەدا هەنگاوی لایەنە سیاسییەکانی عێراق بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی نوێی فیدراڵی و پرۆسەی سیاسیی لە هەرێمی کوردستان و پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوتوێکران.

پەیوەست بە پەیوەندییەکانی نێوان هەنگاریا و هەرێمی کوردستان هەردوولا هاوڕابوون لەسەر بەرەوپێشبردن و باشترکردنی پەیوەندی دوولایەنە لە هەموو بوارەکاندا بە تایبەت لە بواری ئابووری و بازرگانی.

گۆڕانکاری و بارودۆخی ناوچەکە بە گشتی و هەنگاوەکانی پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا و دۆخی سوریا تەوەرێکی دیکەی ئەو دیدارە بوون.