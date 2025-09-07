گشتی

بەهۆی ڕووخانی پردەکەی کەربەلا نۆ کەس بوونە قوربانی

عێراق ڕووخانی پرد

ڕۆژی شەممە، 6ـی ئەیلوولی 2025، پردی عتێشی لە کاتی دروستکردنیدا لە کەربەلا ڕووخا، بەپێی ڕاگەیەندراوی بەرگریی شارستانیی، دوو کەس گیانیان لەدەستداوە و حەوت کەسی دیکەش بریندار بوون.

ئەندازیارێکی جێبەجێکاری پرۆژەکە، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کاتێک پردێک لە قۆناغی دروستکردندایە، نابێت ڕێگە بدرێت هیچ کەسێک و هیچ ئۆتۆمبێلێک بەژێریدا تێپەڕێت.

بەرپرسێکی کەربەلا کە نەیویست ناوی خۆی ئاشکرا بکات، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بەهۆی ڕووخانی پردەکە بەرپرسی جێبەجێکاری پرۆژەکە لەگەڵ بەرپرسی پۆلیسی هاتووچۆی ناوچەکە و پێنج ئەندازیاری سەرپەرشتیاری پرۆژەکە دەستگیر کراون.

 چەند بەرپرسێک بە سەیف عەلی، پەیامنێری کوردستان24یان گوت: کۆمەڵێک هۆکار لەپشت ڕووخانی پردەکەوە هەن، یەکێک لەوانە پەلەکردنە لە تەواوکردنی پردەکە، بۆ ئەوەی بیکەنە دەستکەوتی هەڵبژاردن و بانگەشەی هەڵبژاردنی پێبکەن، ئەمە جگە لە نادروستی لە قۆناغەکانی جێبەجێکردنی پرۆژەکە بەبێ گوێدانە کوالیتی و توێژینەوەی ورد بەر لە دەستپێکردنی پرۆژەکە.

ئەمە یەکەم جار نییە ڕووداوی لەم جۆرە  ڕووبدات و لە بەغداش بە هەمان شێوە ڕوویدا بەر لە چەند مانگێک پردی غەززە لە  زەعفەرانییە دوای مانگێک لە کردنەوەی بەڕووی شۆفێرانەوە بەشێکی زۆری داڕما.

 

 

