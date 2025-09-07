سوودانی و شاندی دانوستانکاری حکوومەتی عێراق لە بارەی پرسی مووچەی هەرێم لە کۆبوونەوەدان

پێش 12 کاتژمێر

بۆ دۆزینەوەی میکانزمێکی نوێ تایبەت بە پرسی داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوەی سەرۆک وەزیران و شاندی دانوستانکاری حکوومەتی عێراق، دەستی پێکردووە.

یەکشەممە 7ـی ئەیلوولی 2025، بە گوێرەی زانیارییەکانی شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، کۆبوونەوەی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لەگەڵ شاندی دانوستانکاری حکوومەتی وڵاتەکە، لە بارەی پرسی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد.

هەر بە پێی زانیارییەکان، لە کۆبوونەوەکەدا هەر یەکە لە نوێنەرانی دیوانی چاودێری دارایی، وەزارەتی دارایی فیدراڵی و ژمارەیەک لە ڕاوێژکاری ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بەشدارن.

پەیامنێری کوردستان24 زانیویەتی، بڕیارە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر ئەو میکانیزمە نوێیە بکەن کە دەتوانن چارەیەکی بنەڕەتی بۆ کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا تایبەت بە پرسی داهاتی ناوخۆ بدۆزنەوە.

باسی لەوەش کرد، گفتوگۆکان بەردەوامن و چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەکانی داهاتوودا بڕیاری یەکلاکەرەوە لەسەر ئەم پرسە بدرێت. ئەگەر لەم کۆبوونەوانەدا ڕێککەوتن نەکرێت، ئەوا پرسەکە دەبرێتە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کە بڕیارە ڕۆژی سێشەممە بەڕێوە بچێت.

شڤان جەباری، گوتیشی: لە ئەگەری نەدۆزینەوەی چارەیەکی گونجاو بۆ پرسەکە لە کۆبوونەوەکەی ڕۆژی سێشەممەی داهاتووی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقدا، ئەگەر هەیە پرسەکە "ئەنجوومەنی دەوڵەت"ـی بڕیاری لەسەر بدات و یەکلایی بکاتەوە.

پێشتر حکوومەتی عێراق داوای لە هەرێمی کوردساتن کردبوو تەواوی داهاتی نا نەوتی ڕادەست بکات، دواتر بەپێی یاسایی کارگێڕی، حکوومەتی عێراق لەو داهاتەی کە 100% ڕادەست دەکرێت، ئەوان دەبێت 50%ـی داهاتەکە بۆ هەرێمی کوردستان بگەڕێنێتەوە، بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم پێشنیازە بە نادەستووری و نایاسایی دەزانێت و ئامادە نییە هیچ داهاتێکی ناوخۆیی کە فیدراڵی نییە، ڕادەستی بەغدا بکات.