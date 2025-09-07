چارەنووسی نەورۆز بۆ ئەم وەرزە یەكلایی دەكرێتەوە

بەشێك لە یاریزانەكان داوای مافی دەستبەرداربوونیان لە یانەكە كردووە

پێش 14 کاتژمێر

ئێستا دەستەی کارگێڕی یانەی نەورۆز لەکۆبوونەوەدایە و لەبارەی بڕیاری بەشداریکردن یان کشانەوە لە وەرزی نوێی خولی ئەستێرەکانی عێراق گفتوگۆ دەکەن.

یانەی نەورۆز دوای رووداوەکانی 22ـی ئاب تووشی دۆخێکی ناهەموار بووەتەوە، گەرچی یاریزانەکان دەستیان بە راهێنان کردووەتەوە و دوو یاریی دۆستانەشیان کردووە، بەڵام هێشتا مسۆگەر نییە نەورۆز لە وەرزی نوێی خولی ئەستێرەکانی عێراق توانای دابینکردنی مووچە و شایستە داراییەکانی یاریزانەکانی هەیە یان نا، بۆیە لەگەڵ بەرپرسان لە گفتوگۆدان و نایانەوێت دەست بە وەرزی نوێ بكەن تا وەكو دڵنیایی لە پێدانی شایستە داراییەكان وەرنەگرن.

خشتەی یارییەکانی گەڕی یەکەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق بڵاوکراوەتەوە و وابڕیارە رۆژی شەممەی داهاتوو واتە شەش رۆژی دیکە نەورۆز لە یاریگای خۆی کاتژمێر 8:30 میوانداریی کارەبا بکات، بەڵام لیستی یاریزانانی نەورۆز کامڵ نییە و مقۆ مقۆ لەنێو یاریزانانی یانەکە دروسبووە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، ئێستا نەورۆز تەنیا بیست یاریزانی هەیە لەگەڵ چوار پێنج یاریزانی لاو کە بۆ تیپی یەکەم سەرخراون، بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24 ، بەهۆی نادڵنیایی لەبارەی دۆخی دارایی یانەکەیان، بەشێک لە یاریزانەکانی نەورۆز لە چەند رۆژی رابردوو داوای مافی دەستبەرداربوونیان کردووە چونکە متمانەیان بە داهاتووی یانەکە نەماوە و داهاتووی یانەکە نادیارە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، یاریزانە پیشەگەرەکانیش داوای پێشەکی گرێبەستەکانیان کردووە و تاوەکو ئێستا نەورۆز پێشەکی گرێبەستی هیچ یاریزانێکی نەداوە. کوردستان24 زانیویەتی نەورۆز زیاتر لە بڕیاری بەشداریکردن لە خولی ئەستێرەکانی عێراق نزیکترە و ئەگەری کشانەوەی یانەکەی سلێمانی ئەگەرێکی زۆر لاوازە و ئەستەمە دەستەی کارگێڕی دەستی بۆ ببەن.

یانەی نەورۆز لەم هاوینەدا بە راهێنەرایەتی یاسین ئاراس، كۆمەڵێك گۆڕانكاری كردووە، دەستبەرداری 11 یاریزان بووە و گرێبەستی 10 یاریزانی وەرزی رابردووشی نوێكردووەتەوە و تەنیا 3 یاریزانی كوردی گواستووەتەوە كە پێكهاتوون لە (رەوا یووسف، كاردۆ سدیق و هیران ئازاد)، هەروەها چوار یاریزانی كوردی وەرزی رابردووشی هێشتووەتەوە (ئاسۆ رۆستەم، محەمەد دلاوەر، ئیبراهیم محەمەد و راستگۆ فەریق).