وەزارەتی دارایی: پێویستە بانکی TBI وەبەرهێنانی زیاتر لە ژێرخانەکەی بکات

پێش 9 کاتژمێر

یەکشەممە 7ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا، نیگەرانی خۆی لە بارەی ئەو زەحمەتییانەی هاتبووە بەردەم هاووڵاتییانی شاری سلێمانی لەکاتی وەرگرتنی مووچەکانیان بەهۆی دواکەوتنی کارەکانی بانکی بازرگانی عێراقی (تی بی ئای) دەربڕی.

لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەم مانگە، نزیکەی 24 هەزار مووچەخۆر، مووچەکانیان لە ڕێگەی بانکی تی بی ئایەوە وەردەگرن. هەروەها لە نێوان 1 تاکو 3ـی ئەیلوول، حکوومەتی هەرێمی کوردستان نزیکەی 27 ملیار دیناری گواستووەتەوە بۆ بانکی تی بی ئای بە مەبەستی دابەشکردنیان بەسەر تەواوی مووچەخۆرانی بانکی ناوبراو.

هەورەها وەزارەتی دارایی و ئابووری، داوا لە بانکی تی بی ئای دەکات، وەک تاکە بانکی حکوسمی پرۆژەکە، ڕێز لە ئەرکەکانی گرێبەستەکەی لە چوارچێوەی پڕۆژەی هەژماری من بگرێت، ئەمەش دابینکردنی ستافی پێویست و تیمی پێویستی پڕکردنەوەی ئامێرەکانی پارە دەگرێتەوە لە هەرێمی کوردستان بە گشتی، و شاری سلێمانی بە تایبەتی.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، داوا لە لقەکانی بانکی تی بی ئای و ستافەکەی دەکات، کە زیاتر لە کاتی ئاسایی دەوامەکانیان کار بکەن تا دڵنیا دەبنەوە لەوەی تەواوی هاووڵاتییان بەبێ کێشە دەستییان بە مووچەکانیان دەگات.

جەختی لەوە کردەوە، دەبێت بانکی تی بی وەبەرهێنانی زیاتر بکات لە ژێرخانەکەی تاوەکوو ڕێگری بکات لە دووبارەبوونەوەی حاڵەتی لەمشێوەیە.

لە کۆتایی ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، وەزارەتی دارایی و ئابووری بەردەوام دەبێت لە کارکردنی لەگەڵ بانکی ناوەندیی عێراق و تەواوی بانکە بەشداربووەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزارییە بانکییەکان بەشێوەیەکی بەردەوام و سەردەمییانە لە پرۆژەی هەژماری من پێشکەشی تەواوی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان بکات.

پێنجشەممە 4ـی ئەیلوولی 2025، تیمی پرۆژەی 'هەژماری من'، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان2ـی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 11ـی بەیانی ئەمڕۆ، 16 هەزار مووچەخۆری بەشدار لە پرۆژەی 'هەژماری من'، کە زۆرینەیان دانیشتووی سلێمانین و لە ڕێگەی بانکی (TBI)ـەوە مووچە وەردەگرن، بەهۆی کێشەیەک لە ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە (ATM)ـی بانکەکە نەیانتوانیبوو مووچەکانیان ڕابکێشن.